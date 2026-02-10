Consejo para la Transición Democrática respalda labor de Hammer en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba condenó esta semana los actos de repudio contra el encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, y respaldó la labor del diplomático en el país.

"El régimen cubano no sorprende, sigue instalado en una visión inmovilista basada en la retórica de siempre que poco o nada tiene que ver con esta nueva percepción. En vez de usar a sus funcionarios para abrir una conversación sincera con el pueblo, orquesta actos de repudio contra un funcionario, y una persona humana, que no hace otra cosa que escuchar la desesperanza de la gente común", dijeron.

"El contacto de Mike Hammer con el pueblo llano además de la disposición estadounidense para asistir en las emergencias después del paso del huracán Melissa, de escuchar las voces y las ideas del pueblo, para conocer las necesidades de la isla y ayudar al ciudadano de pie es un gesto que el CTDC reconoce positivamente. La disposición de escuchar no solo estimula la verdadera conversación si no que define el verdadero eje sobre el que construir el futuro de la nación", agrega el comunicado.

El presidente de la organización, Manuel Cuesta Morúa, explicó a Martí Noticias que la organización decidió pronunciarse tras observar durante varios meses el vínculo que Hammer ha establecido con la población cubana.

“Es impresionante cómo los ciudadanos, sobre todo los más humildes en cualquier lugar del país, lo reciben”.

Cuesta Morúa consideró que esta receptividad está asociada también al reconocimiento de la crisis humanitaria que atraviesa la isla y a la disposición estadounidense de brindar ayuda. “El gobierno cubano no tiene la capacidad de la infraestructura y tampoco la voluntad”.

En ese sentido, valoró el acompañamiento directo del diplomático a la población. “Esta ayuda ligada a este acompañamiento y a esta capacidad de escucha que ha desplegado Mike Hammer en Cuba realmente merece ser reconocida”, dijo.

El líder del CTDC señaló que el detonante del pronunciamiento fue un acto de repudio contra el funcionario estadounidense. “El gobierno cubano no ha hecho exactamente lo que tiene que hacer. Debió haber ofrecido una disculpa”.

“Hammer no hace otra cosa distinta a la que hacen los diplomáticos cubanos en cualquier lugar del mundo, reunirse con la gente con la que quiere sin obstáculos, sin intromisión y sin que nadie le haga actos de repudio, sea en Washington o en París”.

El Consejo para la Transición Democrática de Cuba reiteró además su reconocimiento a la ayuda humanitaria estadounidense, al considerar que estos gestos contribuyen a abrir espacios de diálogo y comprensión en medio de la profunda crisis que vive la isla.