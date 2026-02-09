Incluyen a dirigentes comunistas de Camagüey en lista de represores por actos contra diplomático de EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El proyecto Represores Cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), incluyó en su base de datos a dirigentes del Partido Comunista de Cuba (PCC) y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de la provincia de Camagüey por la organización de actos de repudio contra el jefe de la misión diplomática de EEUU en Cuba, Mike Hammer.

Los hechos ocurrieron entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 2026 mientras el diplomático realizaba actividades propias de su cargo.



“En esta segunda hornada de represores, en relación con el caso de Mike Hammer, incluimos a Roberto Conde Silverio, segundo secretario del Partido Comunista en la provincia; a Yaymir Victoria Basulto, que es la secretaria ideológica; y a Yurisney Gil Monteagudo, primer secretario del Comité Provincial de la UJC en Camagüey”, declaró a Martí Noticias el periodista Rolando Cartaya, investigador del proyecto.

Según denunció el comunicador, estos dirigentes, todos militantes del partido único y su rama juvenil, seleccionaron, convocaron y dieron instrucciones a los integrantes de las turbas que hostigaron a Hammer, por lo que fueron incluidos en la lista bajo la categoría de "represores violentos".

“Lo que más nos llama la atención es que generalmente los actos de repudio son presentados como la voluntad popular, o sea, el rechazo del pueblo a las víctimas, y se hacen mediante movilizaciones compulsivas. Pero en este caso todos eran militantes del Partido Comunista o de la Juventud Comunista”, señaló Cartaya.

El primer incidente ocurrió en la Plaza del Gallo, donde Hammer fue rodeado por personas que le gritaron frases como “Asesino” y “Fuera de Camagüey” , mientras que, el 1 de febrero, otra dirigente grabó su retirada calificando a los diplomáticos de “pendejos”.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental condenó los hechos y exigió a La Habana el cese inmediato de estos actos represivos destinados a interferir con la labor de Hammer. Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU afirmó que sus diplomáticos continuarán reuniéndose con la sociedad civil, activistas y familiares de presos políticos, a pesar de lo que calificaron como tácticas de intimidación del régimen.

El documento oficial indica que estas agresiones constituyen un incumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que obliga al Estado receptor a proteger la dignidad de los diplomáticos.

En relación con estos hechos, ya se publicaron los expedientes de Yoel Santiesteban López, jefe del Departamento de Organización del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Camagüey. Yolanda Molina Castillo, secretaria de la UJC en el municipio Camagüey; Elsy Consuelo Tamayo López, miembro del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Camagüey; y Dayanny Francés Ferrera, también miembro del Comité Provincial de la UJC.

Además, se anunció el próximo ingreso a la lista de Emilio González Fritze, profesor de la escuela del PCC; Rafaela Castro Rondón, secretaria sindical en el Hospital Amalia Simoni; y Tamara Álvarez Loyola, militante del PCC.

EL proyecto Represores Cubanos considera "deplorable que los denunciados, particularmente los jóvenes, hayan venido a parar a esta lista de la infamia, cargando con el estigma de haber tomado parte, con motivaciones políticas, en actos represivos punibles como intimidación, amenazas, hostigamiento e injurias, en momentos en que parece avecinarse para Cuba una nueva vida".

Finalmente, el reporte destaca la colaboración de activistas y ciudadanos comunes con el periodista exiliado José Luis Tan Estrada para identificar a los implicados.



Sobre el futuro de estos datos, Cartaya advirtió que “Cuba está en una encrucijada en la que posiblemente va a lograr su libertad y, llegado ese día, Represores Cubanos va a ser una fuente fiable de evidencias, y también de datos personales, para que sea impartida la inevitable justicia".

El periodista subrayó que los implicados "aún están a tiempo de atenuar su responsabilidad, renunciando a participar en hechos de los que después se podrían arrepentir".