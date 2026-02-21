Denuncian que La Habana intentó impedir importante reunión diplomática en Roma

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen de La Habana ejerció presión diplomática para intentar impedir una reunión celebrada el viernes entre embajadores latinoamericanos acreditados en el Vaticano y el el jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, reveló a Martí Noticias una fuente cercana a este encuentro.

La gestión de los cubanos buscó "presionar a los embajadores que se reunieron con Hammer para que no asistieran al encuentro, pero no surtió efecto", precisó la fuente.

El representante estadounidense en la isla pudo concretar las conversaciones con los embajadores de Ecuador, Chile, Perú, Guatemala, Argentina, Costa Rica, México, y República Dominicana, a quienes les informó de la grave crisis que existe en la isla, así como de las ansias del pueblo cubano por su libertad.

La cita del 20 de febrero fue propiciada por Brian Burch, el actual Embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede.

El Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales del Vaticano, Paul Richard Gallagher, también se reunió con Hammer.

El monseñor Gallagher, máximo responsable de la diplomacia de la Santa Sede, abordó la grave situación en Cuba y el "importante rol" de la Iglesia Católica en la isla, según confirma la representación diplomática estadounidense en La Habana. Además estuvieron representantes de Cáritas Internacionalis.

La reunión en el Vaticano ocurre en un momento crucial, teniendo en cuenta el llamado de atención hecho por el papa León XIV acerca del aumento de las tensiones entre Cuba y EEUU.

A inicios de mes, el Santo Padre invitó a "todas las partes responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, a fin de evitar la violencia y cualquier acción que pueda agravar el sufrimiento del querido pueblo cubano".

Semanas atrás, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba decidió aplazar su visita “ad limina” al Vaticano prevista para esta fecha, debido al “agravamiento de la situación socioeconómica del país”.

Fuentes vaticanas confirmaron a EFE que la visita del 16 al 20 de febrero, no podría realizarse “porque las condiciones actuales no lo permiten”.

En una nota oficial, el Secretariado de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba informó que, los prelados consideraron “prudente solicitar al Santo Padre el aplazamiento de esta peregrinación para una fecha futura”.