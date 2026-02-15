Getting your Trinity Audio player ready...

El jefe de Misión de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, visitó recientemente el municipio de Cacocum, en la provincia de Holguín, para constatar la distribución de ayuda humanitaria enviada por Washington a familias afectadas por el huracán Melissa, canalizada a través de la Iglesia Católica y Cáritas Cuba.

Durante el recorrido por comunidades con viviendas dañadas, Hammer se reunió con beneficiarios de la asistencia y conoció el caso de Cuca, una anciana de 91 años, cuya historia —según dijo— le recordó a su propia madre.

“Cuando estuve en Cacocum reuniéndome con los beneficiarios de la asistencia que envió la Administración Trump a través de Cáritas, me conmovió mucho la historia de Cuca, que me recordó mucho a mi propia madre, que cumple 91 años este fin de semana”, señaló el diplomático en declaraciones difundidas por la embajada.

La mujer agradeció la ayuda recibida y dijo que esta le ha permitido “sobrevivir” tras el impacto del ciclón.

A inicios de este mes Hammer aseguró que en su reunión con el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el pasado 9 de enero, lo primero que el cubanoamericano le preguntó fue "cómo van las cosas en Cuba".

Según manifestó el también Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca le expresó que "no quiere ver sufrir al pueblo cubano y no quiere que pasen hambre".

"Si va bien la distribución, vendrá más", afirmó la Embajada de Estados Unidos en Cuba sobre la entrega de ayuda humanitaria en la isla por mediación de la Iglesia Católica y Cáritas Cuba.