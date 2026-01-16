Llega a Santiago de Cuba 2do cargamento de ayuda humanitaria de EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

Un segundo cargamento de ayuda humanitaria para los damnificados por el huracán Melissa arribó este viernes al Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, de Santiago de Cuba.

La carga fue recibida por la arquidiócesis de Santiago de Cuba y está compuesta de 528 kits de alimentos no perecederos y 660 kits de higiene, para apoyar a las seis mil familias afectadas por el paso del ciclón por el oriente de la isla en octubre pasado.

La entrega y distribución de esta asistencia material está coordinada a través de la Iglesia Católica y Cáritas Cuba.

Esta semana el Departamento de Estado confirmó en una hoja informativa que los 3 millones de dólares en asistencia beneficiarán a unas 6.000 familias —alrededor de 24.000 personas— en las provincias más afectadas por el huracán Melissa: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

La ayuda, explicaron, incluye alimentos, productos de higiene, utensilios de cocina y artículos básicos para el hogar como sábanas, mantas y linternas solares, entre otros.

El cargamento recibido hoy fue directamente hasta la comunidad de El Cobre, desde donde se procederá a la distribución gratuita de cada módulo por medio del voluntariado de la iglesia y la Cáritas diocesana de Santiago de Cuba.

El pasado miércoles 14 de enero llegó el primer cargamento a través del Aeropuerto Internacional Frank País, de Holguín, y se espera que un tercer envío arribe por vía marítima al puerto de Santiago en las próximas semanas.

La ayuda se distribuirá directamente a los damnificados través de la iglesia y sin pasar por las manos de las autoridades del régimen, para garantizar la transparencia del proceso, tal como afirmó el pasado miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio, tras el envío de la primera partida.

“Estados Unidos envía el primer cargamento humanitario a Cuba para ayudar a las personas necesitadas mientras continúan recuperándose del huracán Melissa. Trabajamos con la Iglesia Católica y nuestros socios para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano, no al régimen ilegítimo. La Administración Trump apoya al pueblo cubano”, escribió Rubio en la red social X.