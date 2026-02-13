Embajada de EEUU en Cuba anuncia cambios en los horarios; otros consulados emiten alertas

Getting your Trinity Audio player ready...

Varias sedes diplomáticas en La Habana han emitido alertas a sus ciudadanos en Cuba debido a la profunda crisis de combustible, los prolongados apagones y el deterioro general de los servicios básicos en la isla.

La Embajada de Estados Unidos anunció que reducirá sus días de operación presencial a martes, miércoles y jueves y abrirá únicamente los lunes y viernes para emergencias de ciudadanos estadounidenses.

“Todos los servicios de visa, incluyendo entrevistas, revisión de documentos y recolección de pasaportes, programados para los lunes y viernes serán reprogramados”, aseguró la delegación consular.

En el anuncio, recomiendan que los solicitantes afectados no llamen a la Embajada pues los contactarán uno por uno y las nuevas fechas con las citas reprogramadas serán dadas a ellos directamente.

La medida fue anunciada a través de la cuenta oficial de la sede diplomática en X y fue adoptada “para conservar combustible y optimizar nuestro uso de energía”, afimaron.

Entretanto, la Embajada de España aseguró que está “realizando un seguimiento detallado, junto con el Consulado General, de la evolución de la situación” energética en Cuba.

La sede diplomática afirmó que “mantendrá informados a los ciudadanos españoles de cualquier novedad relevante que se pueda producir” y aconsejó consultar las “Recomendaciones de Viaje, periódicamente actualizadas”.

Asimismo, la sede consular de México en La Habana publicó en su cuenta oficial en la red social X que la Embajada “se mantiene atenta al desarrollo de la situación en Cuba”.

“Invitamos a la comunidad mexicana a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales”, escribió.

Mientras, la Embajada de Suecia en La Habana anunció que el Ministerio de Asuntos Exteriores no aconseja los “viajes no esenciales a Cuba debido a la grave situación en el país”, escribió en su página en internet.

“Se insta a los suecos que se encuentran en Cuba a actuar con precaución y mantenerse informados sobre la evolución de los acontecimientos, así como a seguir las recomendaciones de las autoridades locales”, agregó la alerta.

Los suecos en Cuba “pueden ver sus planes de viaje modificados con poca antelación”, por lo que los exhortan “a informarse bien sobre la situación y a mantenerse en contacto con sus agencias de viaje y aerolíneas”.

Hasta el momento, las embajadas de España, México y Suecia mantienen sus horarios habituales de atención y no han modificado sus servicios a sus ciudadanos en Cuba o a los nacionales cubanos en procesos consulares.