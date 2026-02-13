Congresista Giménez: Cuba se acerca a su momento del Muro de Berlín

Getting your Trinity Audio player ready...

En un artículo de opinión publicado en Fox News, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez sostiene que el régimen cubano atraviesa su etapa de mayor fragilidad en décadas y que Estados Unidos enfrenta una oportunidad decisiva para acelerar un cambio político en la isla.

Giménez describe un país “al borde del colapso”, con una economía en caída, escasez generalizada de alimentos, medicinas, electricidad y combustible, y hospitales sin insumos básicos.

El congresista atribuye la crisis exclusivamente a la dirigencia comunista, a la que responsabiliza por décadas de “socialismo, corrupción y mala gestión catastrófica”. En su análisis, la erosión de los apoyos externos ha debilitado al régimen, que durante años sobrevivió gracias a envíos de petróleo, remesas, turismo y esquemas financieros controlados por las fuerzas armadas. Ese andamiaje, dice, hoy “se está agotando”, lo que deja a La Habana con menos margen para financiar la represión.

Asimismo, subraya el papel de la actual política estadounidense y el endurecimiento en la aplicación de sanciones.

El régimen “está sufriendo donde más le duele: su capacidad para financiar la represión”, al tiempo que sus socios internacionales “se están retirando”. Giménez advierte que las dictaduras no se reforman cuando se debilitan, sino que suelen intensificar la represión y buscar nuevos aliados. En ese punto, alerta sobre la creciente presencia de China en la isla y el impacto que tendría para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El congresista pide “aplicar la ley vigente, plenamente y sin excepciones”, cerrar lagunas y evitar exenciones que terminan beneficiando a entidades controladas por el régimen. También propone cortar los flujos financieros que fortalecen a los aparatos militares y de inteligencia.

Para Giménez, la presión sostenida es un instrumento histórico para debilitar dictaduras y acelerar transiciones, como ocurrió con el bloque soviético. En ese marco, afirma que Cuba se aproxima a su “momento del Muro de Berlín” y llama a Washington a no “ceder” cuando el régimen se encuentra en su punto más vulnerable.

Burgum: presión energética y sanciones como palanca

A inicios de mes, el secretario del Interior, Doug Burgum, dijo a Fox News que cualquier acuerdo que logre el presidente Donald Trump con Cuba “será bueno para el pueblo estadounidense”.

Trump “está haciendo cumplir las sanciones, a diferencia de gobiernos anteriores, como el de Biden, que permitieron que países como Irán, Rusia o China siguieran beneficiándose de la venta de crudo”, dijo.

Burgum defendió la estrategia de “dominación energética” como herramienta de política exterior y sostuvo que el actual gobierno “está haciendo cumplir las sanciones”, a diferencia de administraciones previas.

“Cuando el presidente Trump impone sanciones, lo hace en serio. Eso crea ventaja en la negociación y las cosas buenas suceden para Estados Unidos”, agregó.