“El régimen en Cuba no tiene las cartas” a su favor, advierte editorial del Washington Post

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen de Miguel Díaz‑Canel enfrenta un deterioro acelerado de su capacidad para controlar la crisis interna y se encuentra en una posición de debilidad estratégica, no tanto por presiones externas como por la profundización de sus propios fracasos estructurales, señala en su más reciente editorial sobre Cuba el diario estadounidense The Washington Post.



El editorial, titulado “The regime in Cuba does not have the cards” (El régimen en Cuba no tiene las cartas), plantea que el gobierno cubano está perdiendo margen de maniobra ante un escenario de colapso económico, agravado por apagones, escasez de combustible y una caída severa en los servicios básicos.

Según el Post, lo único que puede negociar Estados Unidos con el dictador Díaz-Canel es cuándo renunciará al cargo.

Estos elementos, de acuerdo con el Post, socavan la imagen de estabilidad que La Habana intenta proyectar al exterior.

El diario señala además que las respuestas del régimen de La Habana frente a la crisis reproducen patrones de inmovilidad histórica, y que su insistencia en atribuir los problemas únicamente a factores externos, principalmente las presiones de Estados Unidos, resulta cada vez menos convincente para la población.

El Post sugiere en el editorial que el régimen cubano está en una situación en la que “no tiene las cartas”, es decir, carece de los recursos y la legitimidad necesarios para revertir la crisis actual.

El Washington Post también enmarca la coyuntura cubana dentro de una dinámica regional e internacional más amplia, destacando que los movimientos diplomáticos recientes entre Washington y La Habana ocurren en un contexto de extrema vulnerabilidad del lado cubano. Según el diario, esta asimetría condiciona tanto el discurso como las decisiones políticas del gobierno de Díaz‑Canel, cuyo margen de negociación está severamente reducido.



Finalmente, el editorial hace un llamado implícito a observar con atención el descontento social creciente en la isla, indicando que la combinación de crisis económica, fallas de gobernanza y aislamiento diplomático podría reconfigurar el panorama político cubano en un futuro próximo.

Las autoridades de la isla presentaron el viernes un plan de contingencia que busca manejar los escasos recursos de los que dispone el país para generar electricidad y proveer combustible, mientras las reservas de energía se agotan. Según el experto petrolero Jorge Piñón las reservas de Cuba pudieran rendir “un par de meses más”, y la incertidumbre sobre qué podría pasar después se cierne sobre los habitantes de la isla.