Ni la biomasa ni el crudo nacional evitarán "el gran apagón que Cuba va a sufrir", dice experto

Jorge Piñón, el director del programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, dijo el viernes a Martí Noticias que la promesa de utilizar alternativas como la biomasa y la energía solar no evitarán el apagón general en la isla, como había prometido el gobernante cubano Miguel Díaz Canel.

Anoche el experto en energía asistió a un panel de discusión en La Universidad Internacional de la Florida, convocado por el Instituto de Estudios Cubanos, acerca de las Consecuencias para Cuba de un cambio de rumbo en Venezuela.

A su salida del MARC Pavilion, en el Modesto Maidique Campus de FIU, el académico abordó la situación de Cuba con el fin de las entregas de petróleo venezolano y las presiones que impuso el Decreto de Emergencia Nacional del presidente Donald Trump a Cuba.

Cuestionado sobre las expectativas manifestadas por Díaz-Canel de que con el crudo nacional el país puede mantenerse a flote, el investigador respondió con hechos.

"El crudo nacional tiene un uso exclusivo y es solamente en las termoeléctricas. Ese crudo nacional es altamente corrosivo, así que daña a las termoeléctricas. Pero no estamos hablando del crudo nacional para las termoeléctricas, estamos hablando del resto de los combustibles, de dónde viene el diésel, de dónde viene el gas licuado, dónde viene la gasolina... Esos combustibles no pueden entrar en Cuba por la nueva orden del presidente Trump. Así que ahí es donde viene el momento cero que nosotros esperamos que va a suceder en los próximos meses", alertó.

El profesor una vez más reiteró su preocupación por el escenario de colapso que le espera a la isla y expreso dudas de cuándo ocurriría con exactitud.

"Yo no sé en qué mes va a suceder, pero yo lo que sé es que a Cuba le está faltando el petróleo, le están faltando los combustibles, ya lo estamos viendo, y eso va a continuar y yo espero que va a durar quizás un par de meses más. Pero de ahí para adelante no hay más petróleo, ese será el gran apagón que Cuba va a sufrir", sentenció.