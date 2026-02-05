Régimen se prepara para la "opción cero" y pide otra vez a los cubanos que resistan

Getting your Trinity Audio player ready...

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel advirtió que el país se prepara para un escenario de desabastecimiento agudo de combustible que podría obligar a reactivar medidas de emergencia similares a la llamada “opción cero”, declarada por Fidel castro en el “período especial” de los años 90 cuando la isla perdió el suministro subsidiado de crudo de la Unión Soviética.

“No soy idealista, vendrán tiempos difíciles”, afirmó Díaz-Canel y llamó a los cubanos a “resistir de manera creativa”.

El gobernante dijo que el Gobierno actualizó directrices para enfrentar una eventual parálisis energética y que en los próximos días ministros y viceministros explicarán a la población cómo quedará la situación.

“Serán medidas que van a demandar esfuerzos. Si no nos sacrificamos y resistimos, ¿qué vamos a hacer, nos vamos a rendir? La opción de rendirse no es la opción de Cuba”, sostuvo.

La intervención de Díaz-Canel, en un momento de total incertidumbre para el país, hizo que decenas de cubanos reaccionaran en redes sociales.

"Esto hay que terminarlo, de la manera más rápida posible, porque ellos están dispuestos a matarnos a todos por tal de conservar sus privilegios. Así ha sido, así es y así será. Hasta que no sientan que sus vidas corren peligro real, seguirán ahí, acabando con la poca vida que les queda a los cubanos", apuntó en Facebook el investigador y periodista independiente José Raúl Gallego.

El gobernante aseguró que “desde diciembre aquí no se recibe combustible”.

La mayor parte del combustible en Cuba es importado. Jorge Piñón, director del programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, precisó a Martí Noticias que el consumo diario es de alrededor de 100.000 barriles de petróleo. De ellos, el país produce unos 40.000 de crudo pesado y del resto, más de la mitad (35.000) provenía de Venezuela.

Díaz-Canel prometió que se están haciendo "todas las gestiones para que ingrese el combustible al país”, pero admitió que las soluciones no serán inmediatas. “No todo esto resuelve los problemas de golpe”.

Según dijo, las autoridades han trabajado el plan en el Buró Político, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y el Consejo de Defensa Nacional para “enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible”.

Y como solución, mencionó el incremento de capacidades de almacenamiento, el aumento de la producción de crudo nacional y el impulso a fuentes alternativas.

“El país tiene que ser capaz de sostenerse con las fuentes de energía que nosotros poseemos... Tenemos aire, tenemos agua, tenemos sol, tenemos biomasa… y ese concepto entonces aplicarlo a la generación eléctrica”, detalló.

En medio de la aguda crisis y el desabastecimiento que sufre toda la isla, anunció que los territorios tendrán que autoabastecerse. "Vamos a comer lo que se produzca en cada lugar. Sin combustible la comida no puede ir de un lado para el otro".

Tras dos horas de intervención sin que anunciara soluciones concretas, cientos de comentarios en la transmisión mostraban el malestar de los cubanos. "Qué tristeza esto no va a cambiar, siempre dando esperanza para dentro de dos o tres años", apuntó una cubana.

"Viene un período especial. Buscan mecanismos a través de terceros para seguir sobreviviendo. La electricidad no va a mejorar en 2026".

"Llevan más de seis décadas con el mismo régimen dictatorial y violento. El cubano no tiene ni un plato de comida en condiciones", agregó otro mientras decenas de comentaristas coincidían en "no existe desarrollo en dictadura" y “lo único que han hecho siempre es dar muela”.

"Resistencia y represión es todo lo que viene. Ya ni falsas esperanzas pueden dar", apuntó en redes la periodista Annarella Grimal.

Conversaciones entre La Habana y Washington

El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que están dispuestos a un diálogo con Estados Unidos sobre "cualquier tema", pero "sin condiciones".

"Sin presiones ni condicionamientos previos, siempre que se respete la soberanía" y sin tocar lo que ellos entiendan como "injerencia en sus asuntos internos", apuntó.

El gobernante no confirmó, ni negó, si hay conversaciones en curso. Funcionarios estadounidenses han dicho que actualmente están negociando con La Habana.

En una entrevista con CNN el miércoles, el viceministro de Exteriores Carlos Fernández de Cossío, dijo que aunque no hay un "diálogo establecido" con Washington, han intercambiado mensajes "al más alto nivel".

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas, quedaron fracturadas las relaciones entre Cuba y Venezuela. La pasada semana Trump firmó una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a los productos de los países que venden o suministran petróleo a Cuba.

Díaz-Canel recordó que durante años el intercambio energético con Caracas cubrió gran parte de las necesidades de la isla, pero subrayó que “en los tiempos más actuales no”.

Sobre el futuro de la relación con Caracas, comentó que dependerá de “cómo seamos capaces de construir ese futuro desde la situación presente”.