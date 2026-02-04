"Que el gobierno lo niegue no significa que no esté ocurriendo"; recuerdan que diálogo Castro-Obama se inició en secreto

Getting your Trinity Audio player ready...

El Consejo para la Transición Democrática de Cuba reaccionó a las declaraciones del vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío, quien en una entrevista con la agencia EFE afirmó que el gobierno comunicará en los próximos días la aplicación de un plan de contingencia que, según reconoció, será “muy difícil para la población en su conjunto”, y descartó la disposición del régimen a discutir cambios o la liberación de presos políticos.

En declaraciones a Martí Noticias, el opositor Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, cuestionó la credibilidad de la negativa oficial del régimen a mantener negociaciones con Washington y consideró que las afirmaciones del vicecanciller están dirigidas fundamentalmente al consumo interno.

“Que el gobierno lo niegue no significa que no esté ocurriendo. Esa es nuestra visión”, afirmó Cuesta Morúa, quien recordó que en 2014 el régimen de Raúl Castro también negó durante meses los contactos con el gobierno de Barack Obama para el histórico acercamiento.

"Esta negación pública no significa, en el caso del gobierno de la isla, una coincidencia con la realidad, como sucedió cuando las negociaciones secretas que concluyeron en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba".

“Creo que esta declaración es para consumo interno”, añadió.

Para el Consejo, el punto central no es si el régimen dialoga o no con una potencia extranjera, sino su persistente negativa a dialogar con la nación cubana.

“En rigor, las reformas políticas, los presos políticos y el futuro del país no deben negociarse con Estados Unidos, sino con los cubanos, los de dentro y los de fuera”, afirmó Cuesta Morúa. “Esa ha sido siempre nuestra apuesta y nuestra propuesta”.

El Consejo para la Transición Democrática insistió en que existe una vía inmediata para iniciar un diálogo nacional: la aprobación de una ley de amnistía y despenalización del disenso político.

“Estamos trabajando en una propuesta de ley y recogiendo las firmas necesarias, pero el gobierno puede dar un paso mucho más rápido si realmente quisiera abrir ese diálogo”, explicó Cuesta Morúa.

El dirigente opositor sostuvo que la negativa del régimen a discutir estos asuntos confirma que solo actúa bajo presión y no por convicción política o moral.

“No es la mejor noticia, pero es la realidad política. El gobierno cubano no actúa bajo la razón ni bajo la razón moral. Actúa bajo presión”, afirmó.

Las declaraciones del vicecanciller se producen en un contexto de crecientes tensiones bilaterales, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que su administración mantiene contactos con líderes cubanos y expresara confianza en la posibilidad de un acuerdo.

Fernández de Cossío negó además la existencia de mediadores y rechazó cualquier vínculo entre el diálogo bilateral y la situación de los presos políticos. Para el Consejo, este ejercicio permanente de negación pública tiene consecuencias directas y graves para la población.

“El autoaislamiento del gobierno y su temor al diálogo solo cierran las puertas al futuro de la nación”, advirtió Cuesta Morúa.

“Dialogar no es claudicar. Es dialogar. Y todos debemos evitar la inviabilidad de Cuba”.