Cuba aprueba “medidas del paso al Estado de Guerra”: ¿y las garantías constitucionales?

El régimen cubano anunció este sábado la aprobación de los planes y medidas del “paso al Estado de Guerra” en una sesión de trabajo del Consejo de Defensa Nacional, informaron las autoridades en una escueta nota oficial.



La aprobación forma parte de la preparación del país bajo lo que La Habana denomina “concepción estratégica de la Guerra de todo el Pueblo”, una doctrina de defensa nacional desarrollada por el fallecido dictador Fidel Castro que prevé la movilización de toda la población para la defensa del país ante una invasión.

Según la enciclopedia oficialista en línea EcuRed, la Guerra de todo el Pueblo “es el fundamento de la Doctrina Militar del Estado Cubano” y expresa la solución de masas dada por la dirección de la Revolución a los problemas de la Defensa Nacional”.



Esta doctrina orienta que, en caso de una agresión militar en gran escala, cada cubano tendrá “un medio, un lugar y una forma de enfrentar al enemigo hasta lograr la victoria”.

La académica cubana Alina Bárbara López Hernández, que los días 18 de cada mes realiza una protesta cívica en el Parque de la Libertad de Matanzas, lanzó este domingo una interrogante sobre el anuncio oficial.



“Una pregunta técnica antes de salir, dirigida sobre todo a juristas. ¿Cuando se declara el estado de guerra quedan suspendidas las garantías constitucionales?”, escribió en su cuenta de Facebook, abriendo el debate sobre el tema.

El abogado Fernando Almeyda respondió: “La respuesta corta es sí. De ser declarado el Estado de Guerra, inmediatamente, se aplica lo preceptado en la Ley de Defensa Nacional. En el art. 10 de la Ley se establece que durante el Estado de Guerra el Consejo de Defensa Nacional adopta medidas de obligatorio cumplimiento y regula de forma diferente los derechos y el cumplimiento de deberes fundamentales reconocidos en la Constitución, entre ellos (inciso b) la libertad de prensa y de palabra, (inciso c) los derechos de reunión, manifestaxión y asociación, y (inciso l) el régimen de detención de personas”.

Julián Pérez respondió a Almeyda que su valoración se corresponde con la existencia de un estado de derecho. “Las dictaduras están fuera del juego democrático, al no haber derechos, donde su violación es una constante, no existen garantías de ningún tipo”.

Para Ariday Ballesteros Padilla, residente en Guantánamo, la respuesta es más directa: “Depende. SI ES CUBA...están suspendidas desde 1959”, dijo.

López Hernández ha sido víctima en carne propia de esta carencia de garantías constitucionales en varias ocasiones, arrestada arbitrariamente, multada y acusada de “desobediencia”, “desacato” y “atentado” por ejercer su derecho a la protesta pacífica y a expresarse libremente.

La investigadora y editora Miryorly García opinó que el régimen cubano utiliza estos mecanismos de control para reprimir a la ciudadanía mientras las garantías contitucionales son constantemente violadas.



“Con los pretextos del enemigo externo, el estado de guerra y el momento adecuado, solo buscan contenernos. Su verdadera guerra es con su propio pueblo, lo han demostrado. Pero para los martianos de corazón está muy claro, los derechos no se mendigan, se ejercen, los refrenda nuestra constitución y una declaración universal de derechos humanos que tuvo a cubanos involucrados en su concepción, para orgullo nuestro”, respondió a la pregunta de López Hernández en Facebook.

Desde Naples, Florida, Lester Sosa señaló: “Cuando el régimen habla de “estado de guerra”, no suspende derechos: simplemente reconoce oficialmente que no existen. No es una medida legal excepcional, es una herramienta política de intimidación y control. En Cuba no se suspenden garantías en tiempos de guerra, porque nunca han estado plenamente vigentes”.

Por su parte, el periodista camagüeyano exiliado José Raúl Gallego comentó que no está claro que el régimen haya declarado el Estado de Guerra. “Lo que entiendo es que aprobaron los planes y medidas del paso al Estado de Guerra. Son planes y medidas que se tienen para poner en marcha cuando llegue ese momento”, escribió, una observación compartida por el también comunicador José Luis Tan Estrada.



En respuesta a Tan Estrada, Yordanis Elias sostiene que el anuncio oficial se trata de “pura manipulación” por parte del Estado cubano. “Nunca van a declarar un estado excepcional..... recuerda que nosotros debemos presumir sus acciones.... Ese era el yugo que necesitaban para maniatarnos completamente... le dieron la oportunidad y la aprovecharon. Economía de guerra... ahora estado de guerra”, concluyó.

El régimen de La Habana ha respondido con una retórica bélica a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump tras la caída de nicolás Maduro de que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”, y su recomendación a las autoridades cubanas de que lleguen “a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

Luciendo su uniforme verdeolivo, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo el viernes en un acto en la llamada Tribuna antimperialista, frente a la Embajada de EEUU en La Habana, que su gobierno no hará “ninguna concesión política”. Díaz-Canel aseguró que, ante una agresión, la isla “pelearía con fiereza”.



“No hay rendición ni claudicación posibles, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción ni la intimidación”, agregó, aclarando que su gobierno está dispuesto al diálogo con EEUU “en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo”.

La nota oficial sobre la sesión de trabajo del Consejo de Defensa Nacional señala, en su brevedad, que el exgobernante cubano, General de Ejército Raúl Castro Ruz, “se mantuvo al tanto del desarrollo de la actividad, la que calificó como una buena y eficiente reunión”.