En Cuba se reportan amenazas, reclutamientos de jóvenes y actos de reafirmación ante tensión con EEUU

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump hacia el régimen de La Habana, se han reportado en Cuba denuncias sobre amenazas a estudiantes, reclutamientos de jóvenes y actos de "reafirmación revolucionaria".



Uno de los incidentes ocurrió en el preuniversitario Antonio Maceo, en Campechuela, Granma. Durante un matutino, el director del centro escolar, William Peña, declaró a los alumnos: “Tenemos que estar preparados por si somos atacados por el imperialismo. Los estudiantes que estén en contra de la Revolución y a favor de los Estados Unidos serán fusilados”.

Una residente del lugar con un familiar en la escuela confirmó los hechos a Radio Martí bajo condición de anonimato: “Sí pasó en el matutino, en el preuniversitario de aquí, de Campechuela. El que los amenazó es el mismo director de la escuela”.

La fuente añadió que el director integra las Brigadas de Respuesta Rápida, un ente represivo paramilitar organizado por el gobierno, y que “incluso profesores” del centro, además de los padres, han expresado su desacuerdo.

Por otra parte, a través de redes sociales, una madre denunció que su hijo de 18 años, quien cumple el Servicio Militar Obligatorio, será trasladado a La Habana para ser entrenado con destino a Venezuela.



“Me escribió en la mañana temprano de que lo van a enviar para La Habana, para la base que tienen allá, para dar un mejor entrenamiento para mandarlo para Venezuela”, afirmó la madre, quien cuestionó la capacidad de los reclutas: “Esos niños no tienen alimentación; esos niños no tienen fuerza, no tienen entrenamiento, no tienen conocimiento”.



En un audio enviado a nuestra redacción, se escucha a una funcionaria del municipio Cerro, en La Habana, convocando a un acto frente a la Embajada de Estados Unidos. En la grabación, insta a los directivos a movilizar a su personal: “Vayan convocando a todos sus trabajadores, porque debemos llevar la mayor concentración de trabajadores posibles. Aquí nos estamos jugando el sí por el sí”, afirmó.



Este domingo, en un post en Truth Social, el presidente Trump recomendó a las autoridades cubanas "llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde" y advirtió que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba" desde Venezuela.

Tras la operación militar del 3 de enero en Caracas, que culminó con la captura de Maduro y su traslado a EEUU para enfrentar cargos por narcotráfico, entre otros, Trump ha mencionado la frágil situación del régimen de La Habana en múltiples declaraciones públicas, vinculándola directamente con la caída del dictador venezolano.