Joven santiaguera citada tras encuesta viral sobre futuro presidente de Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Selena Lambert Ortega, una joven cubana de 24 años, fue citada por la Seguridad del Estado tras publicar una encuesta en Facebook que invitaba a los usuarios a elegir para presidente entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

La publicación se volvió viral en pocas horas, superando las 33 mil reacciones y acumulando más de 30 mil votos, con una ventaja abrumadora a favor de Rubio.

Selena fue convocada a la Segunda Unidad de la Policía de Santiago de Cuba, conocida como “El Palacete”, un lugar señalado por activistas como centro habitual de interrogatorios políticos, según reportes del periodista independiente Yosmany Mayeta, quien ha dado seguimiento al caso.

Martí Noticias logró contactar con un familiar cercano a Lambert, quien confirmó lo sucedido y expresó un profundo temor por la seguridad de Selena y de su familia, ante posibles represalias posteriores.

Lambert Ortega, conocida en redes sociales como “Ojitos Bellos Lambert”, compartió la encuesta luego de que el presidente Donald Trump afirmara que le parecía bien la idea de Rubio como presidente de Cuba, y pidiera al régimen cubano “hacer un trato", antes de que fuera "demasiado tarde”.

Otro caso es el de Ankeilys Guerra quien dijo que que "no derramaría ni una gota de sangre por Díaz-Canel ni por el actual sistema político", luego de que el gobernante dijera en X que Cuba se estaba preparando para "defender a la Patria hasta la última gota de sangre".

"Con la mía no cuenten. Yo no voy a hacer guerra ni nada. Y si vienen los americanos y si en caso que yo tenga que pagar con mi sangre, voy a pagar por ver a mi Cuba libre y voy a ponerme del lado de los americanos, yo no me voy a poner del lado de ustedes. Ustedes, el Díaz-Canel, Raúl (Castro), el PCC, el Partido Comunista, el MININT, yo no me voy a poner nunca del lado de ustedes, se lo digo directamente, nunca lo voy a hacer", dijo.

Según explicó, tras esa y otras publicaciones del tema, agentes de la Seguridad del Estado se presentaron en su barrio en La Habana.

Martí Noticias pudo hablar directamente con él, quien confirmó el clima de temor constante en el que vive y aseguró encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad, ante la posibilidad de una detención arbitraria.