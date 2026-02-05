Trump reitera que EEUU mantiene conversaciones con Cuba y que exiliados podrían regresar

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su administración mantiene conversaciones con el régimen cubano y que decenas de miles de cubanos que fueron obligados a abandonar la isla podrían tener la opción de regresar si se concreta un cambio político en el país caribeño.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con la cadena estadounidense NBC News en la noche del miércoles y fueron difundidas en redes sociales.



"Estamos hablando con Cuba… Tenemos decenas de miles de personas que fueron obligadas a salir de allí… Quizás quieran regresar. Tendrán esa opción… Durante años, han estado hablando de que esto sucedería. Ahora está sucediendo", dijo el presidente Trump.

Esta es la más reciente declaración del presidente Trump sobre la existencia de contactos entre Washington y La Habana. El domingo pasado, confirmó que su gobierno sostiene conversaciones con el régimen de Cuba al más alto nivel, y que espera llegar a un acuerdo.

El régimen cubano había negado esos contactos hasta este miércoles, cuando el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijo en entrevista con CNN que aunque no se ha establecido "un diálogo bilateral", sí han ocurrido "algunos intercambios de mensajes" a los más altos niveles del gobierno.

El diplomático cubano descartó que esos intercambios aborden el tema de un cambio de régimen. "No estamos listos para discutir nuestro sistema constitucional, así como suponemos que Estados Unidos no está listo para discutir su sistema constitucional, su sistema político ni su realidad económica", dijo a CNN.



El presidente Trump también ha advertido que Cuba atraviesa "serios problemas" tras perder el suministro de petróleo y recursos económicos provenientes de Venezuela, lo que, asegura, ha debilitado significativamente al régimen de La Habana.

A finales de enero, Trump firmó una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional y establece un sistema arancelario contra países que suministren petróleo a Cuba, en un esfuerzo por proteger la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.



Las declaraciones del presidente Trump ocurren en un momento de tensión regional, tras la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela y cuando la política hacia Cuba vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda de la Casa Blanca. Para la amplia comunidad cubanoamericana, especialmente en Florida, estos anuncios representan un posible avance hacia cambios largamente esperados.