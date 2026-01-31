¿Hay un plan B?, experto en energía evalúa opciones para la crisis de combustibles en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Jorge Piñón, el director del programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, dijo a Martí Noticias que con el Decreto de Emergencia Nacional del presidente Donald Trump a Cuba le espera un apagón general.

La actual crisis es como un fuego que hay que apagar, pero el carro de bomberos no tiene combustible para hacerlo, dice el investigador.

El catedrático, considerado una de las fuentes más conocedoras en el tema energético en Cuba, ofreció un pronóstico abarcador de lo que implicaría el agotamiento de toda fuente de combustibles en la isla.

Le espera un apagón, no solamente desde el punto de vista de electricidad, pero un apagón desde el punto de vista de la energía, especialmente ahora los combustibles líquidos, como es por ejemplo el diésel, que para mí es el combustible más importante que tiene Cuba, porque el diésel opera el transporte, transporte público, transporte de carretera, el diésel opera los trenes, el diésel opera los grupos electrógenos, las bombas de agua del sistema de los acueductos de Cuba.

El diésel opera los centrales azucareros, que ya uno en la provincia de Granma, anunció que por la falta de combustible no pueden usar las máquinas que cortan la caña y van ahora a buscar macheteros para cortar la caña.

Así que nos estamos enfocando no solamente en los envíos de petróleo crudo, pero el más particular. Los envíos de diésel, que es el combustible crítico que estamos viendo cómo Cuba va a sobrevivir.

Preguntado por el estimado del diario Financial Times sobre las reservas de petróleo de Cuba, que estarían agotadas en los próximos 15 o 20 días, de acuerdo a los expertos, el investigador, quien es precisamente una de las fuentes citadas en ese artículo fue conservador.

Nosotros nunca hemos puesto sobre la mesa un número de días. Lo que nosotros hemos puesto en la mesa es que en las próximas cuatro a ocho semanas, es decir, para principio de marzo, si no vemos un barco en el horizonte cubano, entonces ya comienza un problema y una situación muy grave. El reto que tenemos nosotros. Es que es difícil identificar los números de tanques, sabemos los tanques de almacenamiento que hay en cada refinería, esto por las fotos de satélite, pero no sabemos qué tanques están operando o no operando por faltas técnicas.

Estos tanques no son todos de petróleo crudo. Hay tanques de turbo combustible, hay tanques de diésel, hay tanques de nafta, de gasolina, así que es extremadamente difícil poder tener un conteo, de cuáles son el número de barriles o la capacidad de almacenamiento para cada producto.

Nosotros en vez de fijarnos en número de días, tomamos un rango de semanas, de acuerdo con las llegadas de petróleo que han tenido. Este año recuerdan solamente un solo barco ha entrado en Cuba, que es el Ocean Mariner que vino de Pajaritos, en México el 9 de enero, que llegó a la Habana con 85000 barriles de petróleo. Punto. No hemos visto ningún otro barco, sabemos que de Venezuela no están viniendo, sabemos que de México no están viniendo, barcos rusos no vemos ninguno y ahora con esta orden yo creo que aquellas personas o compañías que pensaban mandar un barco, ahora lo están pensando dos veces.

En los últimos años los principales proveedores de crudo a Cuba han sido Venezuela y México, por trueque; y Rusia, por ventas a crédito. Ocasionalmente, llegaron barcos de Europa, África, República Dominicana o Jamaica, con compras al contado que Cuba pagaba en efectivo.

De vez en cuando entraba o entra lo que le llamamos un barco fantasma de un tercer país, pero el 80- 85% del petróleo que entraba en Cuba para cubrir los 60.000 barriles de déficit que tiene Cuba de petróleo era Venezuela, que exportaba no solamente petróleo crudo para refinar, ya sea en la Habana o en Cienfuegos, pero también productos refinados como diesel y turbocombustible para los aviones. Y entonces México. que el año pasado llegó a ser el segundo mayor importador y México sí enviaba solamente petróleo crudo, por cierto, de buena calidad, que iba principalmente también a La Habana y Cienfuegos, que son las dos refinerías que están operando y entonces, de vez en cuando, de paracaidista caía un tanquero ruso. El último que vimos fue del mes de diciembre.

Hay decenas de buques con crudo ural flotando en el Pacífico buscando una casa de donde ir, así que tienen suficiente petróleo crudo que están dispuestos a deshacerse de él nada más que para hacer espacio en esos en esos tanqueros y no hemos visto, con la excepción de por lo menos uno cada trimestre, llegar a Cuba. (...) Quizá los rusos están cansados ya de darle crédito a Cuba, un país que nunca paga, pero sí, Rusia para nosotros ha sido la gran sorpresa de que no está proveyendo a Cuba hoy con petróleo crudo.

Cuestionado acerca de la utilidad que puede tener el crudo que sale de Cuba y de cuánto puede suplir la demanda del país, el investigador respondió:

Cuba está consumiendo alrededor de 100000 barriles diarios. A esos 100000 le restas la producción nacional de petróleo crudo de alto azufre, un crudo pesado de 40000 barriles diarios. Recuerda que ese crudo cubano no se puede procesar en las refinerías cubanas porque Cuba no tiene la capacidad de conversión para poder procesar ese tipo de crudo, así que 100% del crudo cubano se usa para las termoeléctricas, que por cierto es uno de los problemas. Como ves, la Guiteras otra vez tuvo que salir del servicio. Ese es uno de los problemas que tienen las termoeléctricas cubanas que están quemando este horrible crudo que es altamente corrosivo, así como algunas industrias también lo utilizan. Así que 100 le resta 40, te queda los 60, que es el déficit que más o menos manejamos, del cual 35 provenía de Venezuela, 22 más o menos de Méxicoñ 5 o 7 de Rusia y entonces una vez más el barquito fantasma, principalmente de diesel o gas LP.

Si los 60000 barriles diarios de déficit desaparecen, es decir, desaparecen desde el punto de vista que no hay ningún país que lo suministre, entonces todo lo que le queda a Cuba son los 40000 barriles diarios de petróleo y crudo cubano. Que tiene que continuar yendo a las termoeléctricas porque ese crudo en una futura Cuba se exportaría al Golfo de los Estados Unidos, donde hay un sinnúmero de refinerías que pueden procesar ese tipo de crudo. Se envía ese crudo y entonces se trae de los Estados Unidos para Cuba, el diésel, la gasolina, los derivados de ese crudo cubano.

El carro de los bomberos se le quedó también sin diésel...

El director del programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, manifestó preocupación por la falta de respuesta que han mostrado hasta el momento las autoridades cubanas ante una crisis de este calibre.

Las energías renovables no trabajan en los trenes, ni en las guaguas, ni en los tractores del sector agrícola. No, por eso yo digo, la situación es crítica. Yo nunca hubiera pensado que estuviéramos conversando sobre este momento. Porque es verdaderamente crítico y también lo que me llama la atención es la falta de reacción o de acción desde el punto de vista del gobierno cubano (...) qué acción se va a tomar para que el impacto que esto va a costar se minimice o por lo menos vamos a estirar el petróleo que tenemos, el poco combustible que tenemos, por lo menos por un par de semanas más. No veo sentido de emergencia, no veo dónde está. Alguien está gritando fuego y hay humo, pero no veo al carro de los bomberos que viene a apagar ese fuego. Creo que el carro de los bomberos se le quedó también sin diésel.

¿Cuál es el plan B?

Yo creo que de una forma u otra, para el mes de marzo, tiene que haber una reunión en una mesa entre los estadounidenses, entre los americanos y Cuba. Hay una solución a este problema y es que los Estados Unidos hoy en día tienen en su posición millones de barriles de petróleo crudo venezolano que ellos han confiscado de Venezuela y además que Venezuela, si recuerdas, le dio a los Estados Unidos, creo que fueron 50 millones de barriles. Posiblemente, la salvación temporalmente de Cuba es de que los Estados Unidos le dé a Cuba petróleo venezolano, que no está en manos de los venezolanos, sino está en manos de los Estados Unidos para por lo menos darle vida a ellos mientras estén conversando. Y eso, entonces, es otra posición de presión que le pueden demostrar a Cuba. Te estoy ayudando, tienen ustedes que cambiar de política, tienen ustedes que cambiar de modelo económico.

La conversación yo creo que va a llegar en un momento en que los Estados Unidos son los únicos que, como dijimos ahoritamente, quieren el carro de bomberos, un carro de bomberos muy bueno y lleno de agua, listo para pagar el fuego.

La única solución es sentarse en una mesa con Estados Unidos

Preguntado sobre los precedentes de un país en cero combustible, el profesor recordó que cuando Sudáfrica estaba bajo el embargo de petróleo, los barcos seguían llegando a Sudáfrica todos los días sin problema ninguno.

Se cambiaban los las banderas de los tanqueros. Se le pintaba un nombre arriba diferente, pero no teníamos los satélites ni los métodos de seguimiento que tenemos hoy en día y tampoco las restricciones financieras. La diferencia de los de las sanciones hoy en día, ya sea Cuba, Rusia, Ucrania, etcétera, son las restricciones financieras y bancarias que le prohíben o le causa un dolor de cabeza a estos países intercambiar dinero. Eso sí que es un grave problema, pero no, yo no conozco de un caso como este. Yo creo que Cuba puede ser el primero. Estamos viendo que Cuba está cada día más de apagón en apagón de 15, 20 y hasta 40 y tantas horas en muchos lugares del país.

Desafortunadamente para el cubano de la calle, yo creo que les viene unos meses muy difíciles porque comienzan los apagones. Ya los apagones es historia. Ya sabemos lo que sufre el pueblo cubano por la falta de electricidad. Ahora es otro. Ahora estamos hablando de el transporte. Ahora estamos hablando del transporte de alimentos del campo a la ciudad. Ahora estamos hablando de la zafra azucarera, de las operaciones de níquel de Moa, la falta de gas licuado, las bombonas de gas que hoy en día sustituyen a la electricidad para cocinar. La situación en Cuba desafortunadamente para nuestros hermanos en la isla es caótica. Y la cosa va a ser peor de lo que están sufriendo hoy en día. Tiene que sentarse en una mesa con Estados Unidos. El gobierno cubano está obligado. Es la única solución, es que volvemos otra vez. Como ustedes dijeron, muchos países le están mandando noticas de que sentimos mucho lo que están sufriendo, etcétera, pero de ahí para adelante no hay nada. Angola, Algeria, Brasil... ninguno de esos países se van a arriesgar a que de pronto los Estados Unidos le caiga arriba con las tarifas y con los aranceles que en realidad le amarran las manos en lo que es sus comercios exteriores con los Estados Unidos, que es extremadamente importante. Tienes a toda Europa ahora, que son productores de muchos de los productos que venden, los operadores, las terminales, las compañías navieras. Ahora yo veo ahora que una compra de petróleo en cualquier lugar en Europa tiene que haber un documento en el cual el comprador lo firma garantizando que este combustible no va a ir a Cuba. Así que ahora viene el monitoreo de las sanciones para estar seguros de que no llegue a Cuba un combustible de un país principalmente europeo.

La orden ejecutiva, y esto es importante, incluye cláusulas de modificación que permiten al presidente Trump ajustar las medidas según evolucione la situación. El documento establece que si Cuba o cualquier país afectado toma medidas significativas para abordar la emergencia nacional declarada, y se alinea suficientemente con Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional y política exterior, la orden podría ser modificada. Yo creo que en Cuba tienen que leer muchas veces este párrafo (...) Yo sigo poniendo en la mesa que el comodín de esta mesa de juegos son los Estados Unidos y el crudo venezolano que tienen ellos en sus manos, pero se necesita una acción por parte del gobierno cubano. Si hay una solución en los próximos 3 meses, esa es la única solución.

El poco combustible que llega a Cuba lo están implementando en la represión, en mover las patrullas y en mover los equipos militares, pero si hay un cambio de liderazgo en Cuba y que el gobierno actual, los líderes actuales, ya no están al otro lado de la mesa. Y que al otro lado de la mesa hay un grupo de personas ahora que verdaderamente representan a Cuba y que tienen otro punto de vista menos ortodoxo y están dispuestos a tener una conversación con los Estados Unidos... eso también puede suceder. Y por cierto, pensándolo ahora bien, esa sería la única forma, en que pudiera llevarse a cabo, la única forma de que el carro de bomberos le puedan echar petróleo. Que le cambien al chofer, es decir, el que está manejando ese carro de bomberos hay que quitarlo.