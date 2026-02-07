"La mejor medida es que se larguen", cubanos ridiculizan plan maestro del régimen para enfrentar la crisis

Getting your Trinity Audio player ready...

Los cubanos han ridiculizado el plan maestro presentado el viernes por las autoridades del régimen comunista que busca manejar, en la medida de lo posible, los mínimos recursos con los que cuenta la isla para generar electricidad y proveer combustible, mientras se extinguen día a día las reservas de energía en la isla caribeña.

En la presentación encabezada por el nuevo viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, se reveló que las acciones anunciadas ya venían preparándose con antelación. “En el mes de febrero se conjugan un grupo de factores que nos llevan a tomar un grupo de decisiones para garantizar la vitalidad de los servicios fundamentales sin renunciar al desarrollo”.

“No venimos a dar justificaciones, sino a explicar cómo enfrentar esta situación con acciones concretas y con el esfuerzo de todos”, dijo el viceprimer ministro, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro.

Jorge Piñón, el director del programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, dijo el viernes a Martí Noticias que las reservas de Cuba pudieran rendir "quizás un par de meses más".

"A Cuba le está faltando el petróleo, le están faltando los combustibles, diésel, gas licuado y gasolina, ya lo estamos viendo, y eso va a continuar y yo espero que va a durar quizás un par de meses más. Pero de ahí para adelante no hay más petróleo, ese será el gran apagón que Cuba", sentenció el académico.

En las redes sociales numerosos usuarios coincidieron en que las medidas anunciadas no representan ninguna novedad, calificándolas como “más de lo mismo” y recordando que planes similares se repiten desde 1959 por un gobierno incapaz de garantizar las necesidades de sus ciudadanos por más de seis décadas.

La respuesta de los cubanos ha sido rotunda con frases como “La mejor medida para proteger al pueblo sería que se larguen del poder al que se han aferrado”; “Mas medidas, y medidas y medidas... y la única solución es que ellos renuncien”; “Cuba agoniza desangrada por un gobierno incapaz, corrupto y fallido que no quiere soltar el poder”; “Lárguense ya, han robado demasiado, ¿no es suficiente?”; “Con ustedes fuera, estaríamos avanzando definitivamente. Ustedes no me representan”; “La única opción viable es elecciones libres y pluripartidistas y el fin del régimen”.

La nueva "contingencia", como le denominaron los funcionarios incluye utilizar el combustible para servicios de salud (urgencias, materno-infantil, hemodiálisis y cáncer), poner a funcionar los sistemas de abasto de agua, las actividades económicas imprescindibles, la defensa, el orden interior y los sectores generadores de divisas. También prohibir la venta de combustible a la población.

En cuanto al transporte se ordenó la reducción de ómnibus nacionales a una salida diaria por provincia, de trenes nacionales cada 8 días (antes cada 4, solo dos viajes marítimos semanales a la Isla de Pinos y la suspensión temporal de trenes locales y listas de espera.

Se permitirá por primera vez que productores privados de energía puedan vender electricidad directamente a terceros, el turismo reducirá consumos energéticos sin cerrar instalaciones y se protege la producción de tabaco y otros rubros exportables. dijeron las autoridades.

Sobre la paralización de las actividades productivas dijeron que se fomentará el teletrabajo y trabajo a distancia, la reubicación laboral priorizando sectores estratégicos, y en algunos casos la interrupción laboral pagada.

La educación infantil y primaria seguirá de modo presencial, pero en el nivel medio las secundarias y preuniversitarios funcionarán en una sola sesión, en días alternos y en bloques de asignaturas. Se ordena el traslado masivo de estudiantes a sus provincias y la reanudación de clases desde instituciones locales. Las universidades dejan un estrecho margen a las clases presenciales.

“Pero si eso es lo mismo de siempre”; “Nada nuevo… la misma basura de hace más de 60 años”; “Actual situación? ¿Ah, porque es de ahora esta m*****?", ironiza un internauta al leer las medidas.

La población, castigada con apenas dos o tres horas de electricidad y la interrupción del abasto de agua, gas, la falta de alimentos y medicamentos, señala que “ninguna de esas medidas son para los dirigentes” y se refiere a los familiares de la cúpula gobernante que viven en una situación de privilegio en la isla o simplemente se han establecido fuera de Cuba, “¿Dónde están los hijos y nietos de los dirigentes? ¿Van a compartir nuestra ‘resistencia creativa’?”, “Qué restricciones le van a poner al hostal de Mariela Castro, al bar de Sandro Castro, a Aleidita, a los jet privados del Cangrejo…?” .

El Gobierno ha asegurado que “Cuba no colapsará”, y que estas decisiones buscan sostener la vida nacional en condiciones extremas.

La Organización de Naciones Unidas dijo esta semana que existe un riesgo real e inminente de colapso humanitario en Cuba si no se resuelve el abastecimiento de energía y ha hecho un llamado al diálogo entre Estados Unidos y Cuba.



El secretario general António Guterres está "extremadamente preocupado" por la situación humanitaria en la isla, indicó el organismo internacional.