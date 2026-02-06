México enviará ayuda humanitaria a Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes que su país enviará un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba.

Durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum dio a conocer que tan pronto como este fin de semana o a más tardar el lunes, saldría el primer envío a la isla, tras conversar con el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez.

La mandataria indicó que, de momento, la ayuda se limitará a alimentos, así como otros insumos solicitados por el estado cubano, mientras que se realizan gestiones diplomáticas para reanudar los envíos de petróleo.

“Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en proceso de diálogo y por lo pronto se va enviar ayuda humanitaria”, dijo Sheinbaum, en alusión a las tensiones comerciales y advertencias de Estados Unidos sobre posibles medidas arancelarias a los países que suministren combustible a la isla.

Cuando se le cuestionó sobre una posible reunión con el mandatario cubano Miguel Díaz Canel, la jefa de Estado expresó que si es necesario se abrirá una conversación mutua, pero no se tiene prevista por el momento.

“No hemos planteado esa posibilidad y hemos estado a través de la embajada de Cuba en México”, finalizó Sheinbaum.

El jueves, el gobernante designado de Cuba Miguel Díaz Canel tuvo una comparecencia en la que reconoció la situación extremadamente crítica que enfrenta el país, y pidió a la población afrontarla con lo que llamó “resistencia creativa”.

"Vendrán tiempos difíciles”, afirmó Díaz-Canel y dijo que el país se prepara para un escenario de desabastecimiento agudo de combustible que podría obligar a reactivar medidas de emergencia similares a la llamada “opción cero”, declarada en el “período especial”.

La pasada semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a los productos de los países que venden o suministran petróleo a Cuba.