ONU llama al diálogo entre Washington y La Habana y alerta sobre colapso en Cuba

La Organización de Naciones Unidas ve un riesgo real e inminente de colapso humanitario en Cuba si no se resuelve el abastecimiento de energía y ha hecho un llamado al diálogo entre Estados Unidos y Cuba.



El secretario general António Guterres está "extremadamente preocupado" por la situación humanitaria en la isla, indicó el organismo internacional.

La advertencia de la ONU llega justo después de las medidas de EE.UU. para bloquear envíos de petróleo, incluyendo amenazas de aranceles a países que suministren combustible a Cuba, plantean un escenario de déficit energético que pudiera extiguirse totalmente en pocos días.

Cuba tiene petróleo sólo para 15 o 20 días, si se mantienen los niveles actuales de demanda y producción nacional, indicó la semana pasada la publicación especializada Financial Times (FT), tras consultar datos de la empresa Kpler.

Según la empresa, que rastrea en tiempo real el movimiento de buques, cargas, inventarios, almacenamiento y transacciones de petróleo/crudo, gas natural/LNG, productos refinados, energía eléctrica entre otros, Cuba también tiene escasez de fueloil, vital para la generación de energía.

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, la ONU declaró que la situación empeorará o incluso colapsará si no se satisfacen las necesidades de petróleo de Cuba.

"Puedo decirles que el Secretario General está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo", dijo Dujarric.

Francisco Pichón, coordinador de la representación de la ONU en la isla, dijo que su oficina "monitorea los escenarios actuales y sus posibles impactos humanitarios".

Llamado al Diálogo

"El Secretario General insta a todas las partes a que prosigan el diálogo y respeten el derecho internacional", indicó el portavoz de la ONU al referirse al embargo de Estados Unidos a la isla.

Por el lado estadounidense, el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en conferencia de prensa que ese diálogo “ya está teniendo lugar", algo que el propio presidente Donald Trump ha confirmado en diversas declaraciones.