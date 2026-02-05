Secretaria de prensa de la Casa Blanca reitera que están conversando con Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió al gobierno cubano que “deberían ser prudentes” en sus declaraciones hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de una escalada de tensiones entre Washington y La Habana.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, Leavitt subrayó que Cuba está “a punto de un colapso”.

“El hecho de que el gobierno cubano esté en su última etapa y su país esté a punto de colapsar… deberían ser prudentes en sus declaraciones hacia el presidente de Estados Unidos”, dijo en respuesta a preguntas de periodistas.

Leavitt añadió que el presidente Trump “siempre está dispuesto a participar en la diplomacia” y que ese diálogo “ya está teniendo lugar".

Trump ha reiterado en las últimas semanas que su administración sostiene comunicaciones con Cuba, y que decenas de miles de cubanos que abandonaron la isla podrían tener la opción de regresar si se concreta un cambio político en La Habana.

En una entrevista con NBC News el miércoles, destacó que “estamos hablando con Cuba… tenemos decenas de miles de personas que fueron obligadas a salir de allí… quizás quieran regresar. Tendrán esa opción”.

El régimen cubano había negado la existencia de un diálogo con Estados Unidos, aunque el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, reconoció en una entrevista con CNN que ha habido “algunos intercambios de mensajes” entre altos funcionarios de ambos gobiernos. No obstante, aclaró que no se trata de un “diálogo bilateral” formal.

Este jueves el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel advirtió que el país se prepara para un escenario de desabastecimiento agudo de combustible que podría obligar a reactivar medidas de emergencia similares a la llamada “opción cero”, declarada en el “período especial” de los años 90.

“No soy idealista, vendrán tiempos difíciles”, afirmó.