Canadá eleva su alerta de viaje para Cuba: “la situación es impredecible”

El Gobierno de Canadá actualizó esta semana su aviso de viaje para Cuba, instando a los ciudadanos a “ejercer un alto grado de precaución” debido al deterioro de las condiciones de vida en la isla, marcado por escasez de electricidad, combustible y productos básicos, una situación que podría afectar directamente a los turistas.

La advertencia, publicada el 4 de febrero de 2026, subraya que el escenario es “impredecible y podría deteriorarse, alterando la disponibilidad de vuelos en poco tiempo”.



El comunicado oficial señala que Cuba continúa aplicando apagones diarios programados para aliviar la presión sobre su debilitada red eléctrica. Estos cortes, agrega, conviven con apagones inesperados que, en ocasiones, se prolongan por más de 24 horas.

Aunque muchos hoteles y resorts disponen de generadores, la escasez de combustible compromete su funcionamiento, lo que pone en riesgo servicios esenciales como la iluminación, el acceso al agua corriente, el agua caliente y la oferta gastronómica dentro de las instalaciones turísticas.



El aviso canadiense también advierte sobre escasez “crónica y severa” de alimentos, agua embotellada, suministro municipal de agua, medicamentos, combustible y moneda fuerte. Esta carencia, señala el documento, afecta a la población cubana y puede impactar igualmente a los viajeros en los resorts, cuyas operaciones podrían variar de provincia en provincia sin un patrón predecible.

La movilidad dentro del país también se ha visto comprometida. La falta de combustible ha hecho que desplazarse por la isla sea extremadamente difícil, con interrupciones frecuentes en el transporte público y los servicios de taxi. Algunos turistas han quedado temporalmente varados con autos rentados, mientras que las estaciones de servicio registran filas prolongadas que han derivado en tensiones y altercados entre los conductores.

A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades turísticas cubanas aseguran que los resorts continúan operando con normalidad gracias a medidas preventivas implementadas desde el otoño para garantizar suministros durante la temporada alta. Sin embargo, esto contrasta con las cifras divulgadas por la oficina nacional de estadísticas de Cuba, que muestran una caída del 12 % en el número de turistas canadienses hasta diciembre de 2025, y un descenso general del 17 % en los visitantes internacionales para la misma fecha, lo que evidencia el impacto creciente de la crisis sobre el sector turístico.

“Para quienes disfrutan de visitar Cuba, este podría no ser el mejor momento. Les animo a reconsiderar sus planes si esperan un viaje seguro y placentero. Si sienten un gran apoyo por el pueblo cubano y desean ayudar, una opción significativa es apoyar las iniciativas de ayuda humanitaria que envían suministros directamente a quienes más los necesitan”, comentó en un post en Facebook la cubanocanadiense Lorelei Pérez-García.

Ante los comentarios de turistas que han visitado la isla recientemente y dijeron haber encontrado todo bien, Katie Willians, de Nova Scotia, advirtió: “La gente no se da cuenta de que los complejos turísticos serán los últimos en verse afectados. Quienes dicen que ahora está bien, sí, pero no durará mucho una vez que se agote el petróleo, necesario para hacer funcionar los generadores. Cuando esto ocurra, agarrará a los turistas desprevenidos y podrían verse en problemas”.

El Gobierno de Canadá recomienda que quienes decidan viajar a Cuba monitoreen constantemente los medios locales, mantengan sus teléfonos cargados ante posibles apagones, lleven consigo medicamentos y artículos de higiene, y viajen provistos de agua y alimentos básicos. También sugiere contratar seguros de viaje que cubran cancelaciones, interrupciones y emergencias médicas, y estar preparados para modificar los planes con muy poco aviso, debido al riesgo de que la situación se deteriore rápidamente.