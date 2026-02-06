Escasez de petróleo impacta transporte, educación y turismo en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La drástica caída del suministro de combustible a Cuba ha comenzado a paralizar sectores clave de la vida cotidiana, con fuertes impactos en el transporte público, las escuelas y el turismo.

El periodista Juan Manuel Moreno dijo a Martí Noticias que el transporte público en La Habana “prácticamente no existe” y que la población depende de taxis privados y triciclos eléctricos.

Lucila Soto, residente en el municipio Marianao, explicó por su parte que "ni una guagua hay en la calle”.

Martí Noticias se comunicó con una empleada de la empresa estatal Ómnibus Nacionales, quien reconoció que se han cancelado salidas interprovinciales hacia la capital por falta de diésel.

En otras provincias el panorama es aún peor. En Camagüey, la activista Leidys Tabares señaló que el transporte urbano se ha desplazado hacia la tracción animal y que los precios de los camiones privados se han disparado, con la gasolina a “1.000 pesos el litro”.

En el caso de las escuelas, reportó el cierre de una secundaria y comentó que los maestros han recomendado no enviar a los niños por el frío y la falta de transporte. La activista Iris Mariño informó del cierre de la Academia de Arte Vicentina de la Torre mientras en redes sociales circulan reportes sobre interrupciones en universidades y centros de salud.

El turismo, una de las principales fuentes de divisas del país, también se ha visto impactado. Los hoteles Meliá Cayo Santa María, Valentín Perla Blanca y Meliá Buena Vista cesaron operaciones esta semana, de acuerdo con fuentes locales, en medio del aumento de los apagones.

En la Isla de la Juventud, autoridades locales implementaron un esquema de apagones de cuatro horas por cuatro horas (4x4) según la disponibilidad de combustible. Las medidas incluyen la paralización del servicio eléctrico en edificios administrativos durante los fines de semana, ajustes en los horarios de bodegas y la evaluación de limitar el ferri Perseverancia a una o dos salidas semanales, sujeto al suministro de diésel. Áreas recreativas y bares permanecerán cerrados.

Testimonios recogidos por Martí Noticias indican que en algunas localidades del interior el servicio se reduce a apenas dos horas al día y en La Habana los apagones superan las 15 horas. En barrios como La Güinera, los residentes han vuelto a métodos rudimentarios para cocinar.

“Así nos tiene cocinando el gobierno cubano, es a base de leña y ni leña hay”, dijo una vecina identificada como Elizabeth.

Esta semana el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente que el país se prepara para un escenario de desabastecimiento agudo de combustible. "Vendrán tiempos difíciles”, dijo y llamó al pueblo a “resistir de manera creativa”.

Díaz-Canel adelantó que el país se prepara para un escenario de desabastecimiento agudo de combustible que podría obligar a reactivar la llamada “opción cero” del “período especial”.

En una publicación en redes sociales, el economista Mauricio de Miranda apuntó que en Cuba "el sistema ni se puede perfeccionar, ni actualizar. El sistema es el problema… Es necesario desmontarlo”.

La pasada semana el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a los productos de los países que venden o suministran petróleo a Cuba.