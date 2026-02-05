Apagón masivo en el oriente de Cuba en medio de un colapso energético en todo el país

Getting your Trinity Audio player ready...

Un nuevo colapso parcial del sistema electroenergético nacional (SEN) de Cuba dejó sin servicio a unos 3,4 millones de personas la noche del miércoles en cuatro provincias orientales. Las autoridades atribuyeron el colpaso a la avería en una subestación de alto voltaje en Holguín.

La estatal Unión Eléctrica (UNE).precisó que alrededor de las 9:00 PM ocurrió un fallo en la subestación Holguín 220 kV que provocó la desconexión del SEN en la zona oriental, con afectaciones en Holguín y Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Como consecuencia, salieron de servicio la unidad 1 de la central termoeléctrica (CTE) Felton, los motores de Moa y las unidades 3 y 5 de la CTE Renté, detalló la UNE.

Según dijeron, el sistema fue reconectado unas cuatro horas después, aunque aclararon que eso no significó el retorno "inmediato" del servicio. "Los circuitos que se encuentran afectados en este momento es por déficit en la capacidad de generación”, dijeron.

La UNE reconoció que el miércoles el país acumuló 20 horas y 57 minutos de afectaciones por déficit de capacidad y que la máxima indisponibilidad alcanzó 1.824 megavatios en la tarde, por la salida imprevista de unidades en la CTE Santa Cruz. Para el horario pico del jueves, la empresa proyectó una disponibilidad de 1.270 MW frente a una demanda de 3.100 MW, lo que anticipa un déficit de alrededor de 1.830 MW y nuevas interrupciones generalizadas.

El colapso ocurre dos meses después de la última desconexión parcial que afectó al occidente del país y se suma a una serie de fallas del SEN que, en poco más de un año, han incluido cinco colapsos totales del sistema, con restablecimientos que en algunos casos tardaron varios días.

Testimonios recogidos esta semana por Martí Noticias indican que los apagones en Cuba promedian más de 20 horas diarias y que en las localidades pequeñas, la situación es aún peor.

Sin electricidad se paraliza la vida diaria y la gente queda incomunicada, dijo una de los entrevistados.

“Lo que estamos pasando con los apagones es terrible. Va más allá de todo lo que hemos pasado hasta el día de hoy, todos estos años atrás. Nos están poniendo al día dos horas de corriente, cuando mucho", explicó María Carla Hernández Sánchez, vicecoordinadora de la Alianza Campesina y residente en el municipio holguinero Calixto García.

Cuba se ha quedado sin el petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero.

En las últimas semanas Washington ha presionado al régimen para que lleguen a un acuerdo antes de que sea "demasiado tarde". Trump también ha advertido que Cuba atraviesa "serios problemas" tras perder el suministro de crudo venezolano y a finales de enero, firmó una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional y establece un sistema arancelario contra países que suministren petróleo a la isla.