El desplome de la generación distribuida por falta de combustible deja a Cuba en apagón casi permanente

Cuba enfrenta cortes de electricidad cada vez más prolongados en todo el país, incluida La Habana, que hasta ahora había tenido menos afectaciones que el resto de las provincias.

La activista Maritza Concepción dijo a Martí Noticias que los cortes en En el municipio de Guanabacoa comienzan desde las primeras horas de la mañana y muchas veces la luz no regresa hasta la noche. “Es criminal… no podemos ni cocinar, no podemos hacer nada”, afirmó.

"Los niños te dicen que tienen hambre e imagínate uno desesperado porque no tenemos con qué cocinar”, agregó.

En el barrio de Santo Suárez, la activista Dunia Medina informó que tras ceremonias oficiales en La Habana —incluido el recibimiento de militares fallecidos en Venezuela— los apagones no solo regresaron, sino que se prolongan durante más tiempo y señaló que la falta de electricidad afecta también el acceso al agua.





Por su parte, el comunicador Emilio Almaguer -residente en Baracoa, Guantánamo-, explicó que la corriente eléctrica se limita “a aproximadamente dos horas al día” y que con frecuencia amanecen sin luz.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) proyectó este lunes un déficit de unos 1.875 megavatios para los momentos de máxima demanda.

Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), admitió en televisión nacional que la generación distribuida está prácticamente fuera de servicio por falta de combustible.

“La mayor incidencia es que la generación distribuida la tenemos fuera por falta de combustible prácticamente. No tenemos combustible diesel para la generación distribuida y eso hace que la disponibilidad se vea distribuida", dijo.

Guerra Hernández dijo que aunque se prevé añadir al sistema una unidad térmica fuera del pico de demanda, la escasez de combustible sigue siendo el principal factor detrás de los prolongados cortes de energía.

En declaraciones recientes a Martí Noticias, Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas, comentó que Cuba enfrentaría un colapso económico de gran magnitud si pierde el suministro de petróleo procedente de Venezuela tras la captura por parte de EEUU de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

“Si ellos pierden esos 35.000 barriles de Venezuela, básicamente es el gran colapso. Es el colapso de la economía cubana”, opinó.