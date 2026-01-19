Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

El desplome de la generación distribuida por falta de combustible deja a Cuba en apagón casi permanente

Apagón en La Habana
Apagón en La Habana

Sumario

  • Los cortes de energía eléctrica son cada vez más prolongados en todo el país, incluida La Habana.
Getting your Trinity Audio player ready...

Cuba enfrenta cortes de electricidad cada vez más prolongados en todo el país, incluida La Habana, que hasta ahora había tenido menos afectaciones que el resto de las provincias.

La activista Maritza Concepción dijo a Martí Noticias que los cortes en En el municipio de Guanabacoa comienzan desde las primeras horas de la mañana y muchas veces la luz no regresa hasta la noche. “Es criminal… no podemos ni cocinar, no podemos hacer nada”, afirmó.

"Los niños te dicen que tienen hambre e imagínate uno desesperado porque no tenemos con qué cocinar”, agregó.

En el barrio de Santo Suárez, la activista Dunia Medina informó que tras ceremonias oficiales en La Habana —incluido el recibimiento de militares fallecidos en Venezuela— los apagones no solo regresaron, sino que se prolongan durante más tiempo y señaló que la falta de electricidad afecta también el acceso al agua.


Reportan incremento de los apagones en la capital cubana
Embed
Reportan incremento de los apagones en la capital cubana
by Martí Noticias | Martinoticias.com

No media source currently available

0:00 0:02:50 0:00
Enlace directo

Por su parte, el comunicador Emilio Almaguer -residente en Baracoa, Guantánamo-, explicó que la corriente eléctrica se limita “a aproximadamente dos horas al día” y que con frecuencia amanecen sin luz.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) proyectó este lunes un déficit de unos 1.875 megavatios para los momentos de máxima demanda.

Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), admitió en televisión nacional que la generación distribuida está prácticamente fuera de servicio por falta de combustible.

“La mayor incidencia es que la generación distribuida la tenemos fuera por falta de combustible prácticamente. No tenemos combustible diesel para la generación distribuida y eso hace que la disponibilidad se vea distribuida", dijo.

Guerra Hernández dijo que aunque se prevé añadir al sistema una unidad térmica fuera del pico de demanda, la escasez de combustible sigue siendo el principal factor detrás de los prolongados cortes de energía.

En declaraciones recientes a Martí Noticias, Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas, comentó que Cuba enfrentaría un colapso económico de gran magnitud si pierde el suministro de petróleo procedente de Venezuela tras la captura por parte de EEUU de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

“Si ellos pierden esos 35.000 barriles de Venezuela, básicamente es el gran colapso. Es el colapso de la economía cubana”, opinó.

  • 16x9 Image

    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

Foro

Relacionados

XS
SM
MD
LG