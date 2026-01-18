Canadá actualiza su aviso de viaje a Cuba, llama a ejercer un “alto grado de precaución”

Getting your Trinity Audio player ready...

El Gobierno de Canadá emitió una nueva actualización de su Alerta de Viaje para Cuba en la que insta a los viajeros a ejercer un alto grado de precaución en todo el territorio de la isla ante un deterioro creciente en los servicios básicos y las condiciones de infraestructura del país.



La advertencia señala que Cuba continúa experimentando largos cortes eléctricos diarios, programados para aliviar la presión sobre su debilitada red energética. Estos apagones programados se han visto agravados por interrupciones inesperadas que, en algunos casos, se han extendido por más de 24 horas, afectando a residentes y visitantes por igual.

Incluso los hoteles y resorts, que suelen operar con generadores, podrían enfrentar reducciones en sus servicios debido a la escasez de combustible, lo que compromete la disponibilidad de luz, agua caliente, climatización y servicios de alimentación, señala la nota oficial.

La actualización también subraya la existencia de una escasez severa y sostenida de alimentos, agua embotellada, suministro público de agua, medicamentos, combustible y divisas, un panorama que afecta tanto a la población local como a las zonas turísticas.



Las interrupciones eléctricas prolongadas han provocado deterioro de alimentos incluso en establecimientos turísticos, y la falta de suministros hace que la experiencia del viajero sea impredecible, subraya la alerta del gobierno canadiense.



El sistema de transporte se encuentra igualmente afectado por la crisis de combustible. La disminución de taxis, la interrupción frecuente de los servicios de transporte público y la dificultad para garantizar el funcionamiento de autos rentados han derivado en situaciones en las que algunos turistas han quedado temporalmente varados.



La advertencia apunta también a largas colas en gasolineras que, en ocasiones, han generado altercados, evidenciando el creciente nivel de tensión asociado a la escasez.



En materia de salud pública, Canadá mantiene a la isla en nivel de riesgo amarillo, debido a la presencia del virus Oropouche, transmitido por pequeños mosquitos o mosquillas. Las autoridades canadienses recomiendan adoptar medidas preventivas habituales para destinos tropicales, como el uso de repelente y ropa ligera de protección, ante la posibilidad de contagio.



La actualización incluye además advertencias sobre la persistencia de delincuencia menor, en particular hurtos y robos en zonas concurridas como mercados, playas, transporte público y áreas turísticas. También se reportan robos en habitaciones, especialmente en alojamientos privados conocidos como casas particulares.



La Asociación de Agencias de Viajes de Canadá (ACTA) confirmó que el gobierno canadiense ha unificado el nivel de alerta para Cuba bajo la categoría de “Ejercer un alto grado de precaución” a nivel nacional, eliminando excepciones que antes aplicaban a zonas de resorts como Jardines del Rey.



Este ajuste refleja que la crisis de suministros y los prolongados apagones afectan por igual a todas las regiones del país, incluidos los destinos turísticos más populares.



El Gobierno de Canadá recomienda a los viajeros prepararse minuciosamente antes de visitar la isla, llevando consigo medicamentos, artículos de higiene personal y suministros básicos para evitar depender de tiendas locales que podrían estar desabastecidas.



Aconseja, además, contar con reservas de agua y alimentos, mantener los dispositivos cargados y seguir de cerca los reportes locales y oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Otros países emisores de turistas a la isla han emitido alertas recientes con precauciones similares. A finales de diciembre, las autoridades españolas emitieron una advertencia de viaje a Cuba debido a la situación epidemiológica en el país, la precariedad del sistema de Salud Pública y el repunte de enfermedades de transmisión sexual.

Un comunicado conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Sanidad pedía a los ciudadanos españoles que se abstengan de viajar a Cuba si no están vacunados contra el chikungunya, el dengue y la hepatitis A, y no cuentan con un seguro médico con cobertura para evacuación de emergencia.

Cuba sufre una debacle en el sector turístico mientras el mundo disfruta del boom de ese renglón económico, con la recuperación total de los principales destinos tras el impacto de la pandemia de Covid 19.