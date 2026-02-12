De Cuba a Moscú: la ruta de retorno de los turistas de Bielorrusia

Getting your Trinity Audio player ready...

Bielorrusia anunció la suspensión indefinida de los vuelos hacia Cuba debido a los problemas de abastecimiento de combustible que enfrenta la isla en medio de su actual crisis energética.

La medida afecta a los viajeros que tenían previsto desplazarse al país caribeño, dijeron las autoridades del país eslavo, aunque aseguraron que el retorno de quienes ya se encuentran en territorio cubano está garantizado.

La advertencia fue emitida por la Embajada de Bielorrusia en Cuba y difundida por la agencia estatal BelTA. Según el comunicado, los vuelos hacia la isla quedan suspendidos hasta nuevo aviso, mientras persistan las limitaciones en el suministro de combustible para aeronaves.

Retorno aéreo vía Moscú

Las autoridades explicaron que los turistas bielorrusos que actualmente permanecen en Cuba podrán regresar mediante vuelos especiales con destino a Moscú, desde donde deberán completar su viaje hacia Bielorrusia utilizando conexiones comerciales regulares o transporte terrestre.

En caso de situaciones imprevistas, la Embajada de Bielorrusia en La Habana pidió a sus ciudadanos comunicarse con el Departamento Consular.

La aerolínea Rossiya Airlines organizó vuelos especiales desde Varadero hacia Moscú los días 12, 14, 17, 19 y 21 de febrero, así como una salida desde La Habana el 16 de febrero. Por su parte, Nordwind Airlines anunció operaciones de retorno desde Varadero los días 12, 14 y 18 de febrero, además de un vuelo desde Cayo Coco programado para el 17 de febrero.

Las compañías informarán directamente a los pasajeros sobre el estado de sus vuelos, fechas y horarios a través de los datos consignados en las reservas. Hasta el momento, no se han confirmado salidas adicionales para fechas posteriores.

La situación de los bielorrusos es similar a la que afecta a los turistas rusos, que constituyen uno de los principales contingentes de visitantes en la isla. Aunque las aerolíneas han organizado vuelos especiales de retorno hacia Moscú, la suspensión de nuevas salidas hacia Cuba ha generado cancelaciones, reprogramaciones y ajustes logísticos en hoteles y operadores turísticos.

Muchos viajeros rusos permanecen a la espera de confirmación definitiva de sus itinerarios, mientras las compañías priorizan la evacuación escalonada de pasajeros conforme a la disponibilidad de combustible y a las autorizaciones operativas en los aeropuertos cubanos.

La suspensión de operaciones ocurre en un contexto de creciente deterioro energético en Cuba. El sector turístico, uno de los principales motores económicos del país, ha comenzado a resentir el impacto de estas limitaciones operativas. La cancelación de vuelos desde Rusia —uno de los mercados emisores clave hacia Cuba en los últimos años— añade presión adicional a la ya compleja situación del transporte aéreo en la isla.

Las autoridades bielorrusas reiteraron que los ciudadanos que planeaban viajar deberán posponer sus desplazamientos hasta que se normalicen las condiciones operativas, mientras continúan coordinando el retorno ordenado de quienes permanecen en Cuba.