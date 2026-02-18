Expulsan de Nicaragua al sacerdote José Concepción Reyes Mairena 

Getting your Trinity Audio player ready...

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó de Nicaragua al sacerdote José Concepción Reyes Mairena, párroco de la Diócesis de León.

El padre Concepción Reyes fue expulsado la semana pasada, luego de ser retenido e interrogado por funcionarios de Migración y Extranjería de Nicaragua en el Aeropuerto Internacional de Managua, cuando volvía al país, tras haber permanecido dos años en España.

“Con esta expulsión suman 309 sacerdotes y monjas que han sido exiliados, expulsados o que no les permiten el ingreso. Más del 95% son nicaragüenses”, según denunció la investigadora exiliada Martha Patricia Molina, autora del informe “Nicaragua: una Iglesia perseguida”.

De acuerdo con la investigadora, desde el 2018, el régimen de Ortega-Murillo ha perpetrado 1.070 ataques contra la Iglesia Católica y prohibido 16 mil 500 procesiones.

Además de la expulsión de religiosos ya formados, el gobierno ha bloqueado la ordenación de nuevos diáconos y sacerdotes en varias jurisdicciones eclesiásticas, como Jinotega, Matagalpa, Estelí y Siuna, donde, como explicó Martha Patricia Molina, el relevo pastoral está prácticamente paralizado por la falta de autorizaciones estatales.