Hammer discutirá con el Vaticano las aspiraciones de libertad del pueblo cubano

La Santa Sede recibió al jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, para abordar con el Vaticano y socios latinoamericanos el respaldo de la Administración Trump a “las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad”, señaló la representación diplomática en un mensaje difundido en redes sociales.

Hammer se reunió con el embajador Burch y el Arzobispo de la Santa Sede, Monseñor Gallagher, "para hablar de la situación en Cuba y el importante papel de la Iglesia Católica en la isla".

Esta semana Hammer se reunió en Madrid con exiliados cubanos y reiteró que Washington “apoya y quiere que se concreten las aspiraciones de apertura política y económica del pueblo”.

"En eso estamos”, dijo el jefe de Misión.

En la reunión, el diplomático comentó que el futuro de Cuba lo deben decidir los cubanos en la isla, en ejercicio de su libertad.

"Estén seguros que la Embajada aquí, o en cualquiera de los países europeos, está a su disposición. Si quieren hablar con nuestras embajadas, pasar informes, información, preocupaciones, ideas, proposiciones. Es para que ustedes lo trabajen de la manera que vean apropiada", aseguró.

En una entrevista reciente con Martí Noticias, Hammer apuntó que la revolución “no solo ha fracasado, sino que ha traicionado al pueblo”. El Asimismo, rechazó que el embargo estadounidense sea el responsable de la crisis y enumeró carencias en la isla.

“No hay medicinas, no hay electricidad, no hay combustible, no se recoge la basura. Eso no es culpa de Estados Unidos”.