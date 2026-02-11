EEUU sancionará a participantes en actos de repudio frente a su Embajada en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Estado de Estados Unidos endurecerá las restricciones migratorias contra ciudadanos cubanos que hayan participado en actos de repudio y manifestaciones organizadas contra diplomáticos estadounidenses, según indicaron fuentes internas de la administración informadas sobre el tema que hablaron en condición de anonimato.

Según dijeron, Washington busca impedir la entrada a territorio estadounidense de personas identificadas como participantes en acciones dirigidas contra el encargado de Negocios, Mike Hammer, así como en actos contra la Embajada de EEUU en La Habana.

Las medidas en evaluación contemplarían la inadmisibilidad permanente para ingresar a EEUU, la cancelación de visados vigentes, en caso de existir, y la revocación de procesos migratorios en curso.

Asimismo, señalaron que las autoridades estadounidenses estarían documentando visualmente a quienes participen en este tipo de manifestaciones, como parte de los mecanismos de verificación.

“No permitiremos bajo ningún concepto que nuestros diplomáticos sean acosados y que quienes participan en esas acciones luego intenten entrar impunemente a EEUU”, indicaron.

El Departamento de Estado no solo estaría identificando visualmente a quienes interactúan de forma agresiva con funcionarios estadounidenses durante las visitas de Mike Hammer a las provincias, sino que también estaría recopilando evidencias sobre participantes en actos hostiles frente a la sede diplomática de EEUU en el Malecón habanero, según indicaron las fuentes.

El régimen ha utilizado en múltiples ocasiones durante décadas el área frente a la Embajada estadounidense para concentraciones políticas.

Aunque el Departamento de Estado no ha emitido hasta ahora un anuncio oficial detallando estas acciones, la decisión se enmarca en la política de EEUU de responder a hostigamientos contra su personal diplomático.

El proyecto Represores Cubanos, impulsado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), informó la incorporación a su base de datos de dirigentes políticos de Camagüey vinculados a la organización de actos de repudio recientes contra Hammer.

Entre los señalados figuran Roberto Conde Silverio, segundo secretario del Partido Comunista en Camagüey; Yaymir Victoria Basulto, secretaria ideológica provincial y Yurisney Gil Monteagudo, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia.

Según la FDHC, estos funcionarios habrían participado en la convocatoria, coordinación e instrucción de los manifestantes.

La organización denunció que estos hechos constituyen un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado cubano, que debe garantizar la protección del personal diplomático acreditado.