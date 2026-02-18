Hammer se reúne con cubanos exiliados en Europa

Getting your Trinity Audio player ready...

“Estados Unidos apoya y quiere que se concreten las aspiraciones de apertura política y económica del pueblo cubano… y en eso estamos”, dijo el jefe de Misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, este miércoles en Madrid donde se reunió con exiliados cubanos.

La Administración Trump está comprometida con el pueblo cubano, afirmó el embajador que ya ha recorrido todos los rincones de la isla en su misión diplomática.

En la reunión con los cubanos exiliados en Europa, el embajador dijo que el futuro de Cuba lo deben decidir los cubanos en la isla, en ejercicio de su libertad.

"Estén seguros que la Embajada aquí, o en cualquiera de los países europeos, está a su disposición. Si quieren hablar con nuestras embajadas, pasar informes, información, preocupaciones, ideas, proposiciones. Es para que ustedes lo trabajen de la manera que vean apropiada", aseguró el diplomático.



Medios como Diario de Cuba, Árbol Invertido y Alas Tensas documentaron la visita, así como diversos activistas que acudieron a la cita con el carismático embajador.



"Qué dicha conversar con Mike Hammer, martillo de la dictadura, el embajador más popular y querido por los cubanos. Gracias por su valentía y su talento, por estar por encima de los actos de repudio, de las amenazas y de la persecución. No olvidaremos cada gesto de humanidad y simpatía con los cubanos de pie, los familiares de los presos políticos y por hacer de esta lucha también la suya con tanta dedicación. Gracias embajador por su simpatía y carisma. La dictadura no puede con eso", escribió la activista Carolina Barrero.

El periodista independiente Mag Jorge Castro documentó en sus redes el encontro, que calificó como un enorme placer.

"Gracias Embajador por la enorme labor que realiza en Cuba y por el cariño que le profesa a nuestro pueblo", dijo Castro.