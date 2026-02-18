HispanTV en Cuba: engranaje mediático del eje Teherán–La Habana

Getting your Trinity Audio player ready...

Desde su creación en 2011, el canal iraní en español HispanTV ha desarrollado una estrategia sostenida de proyección informativa en América Latina. En Cuba, esa presencia no ha sido marginal ni circunstancial: forma parte de un entramado comunicacional que articula intereses políticos e ideológicos entre Teherán y La Habana.

Lejos de limitarse a la cobertura internacional, la señal iraní en español se ha consolidado como un amplificador sistemático de la narrativa oficial cubana, especialmente en momentos de tensión diplomática, crisis económica o cuestionamientos internos al régimen.

Cuba figura entre los países latinoamericanos donde HispanTV mantiene colaboradores y corresponsales frecuentes. Desde La Habana, y también desde Teherán, se generan análisis, reportajes y segmentos que reproducen la visión oficial del gobierno cubano sobre economía, política exterior y relaciones con Estados Unidos.

Uno de los espacios donde esta línea editorial se manifiesta con mayor claridad es el programa Nexo Latino, concebido como plataforma de análisis geopolítico regional. En ese espacio, panelistas y conductores han caracterizado las protestas del 11 de julio de 2021, y manifestaciones antigubernamentales posteriores, como operaciones “inducidas desde el exterior”, enfatizando la narrativa de desestabilización promovida por Washington.

La cobertura tiende a presentar al Estado cubano como víctima de agresión económica y mediática, sin ofrecer espacio a voces independientes, activistas o analistas críticos dentro de la isla.

Un patrón recurrente en la programación de HispanTV sobre Cuba es la atribución casi exclusiva de la crisis energética, alimentaria y sanitaria al embargo estadounidense. En distintos segmentos de Nexo Latino durante 2024 y 2025, la situación económica cubana ha sido descrita como consecuencia directa de una “guerra económica”, omitiendo factores estructurales internos como la centralización estatal, la improductividad del sector agrícola, la falta de reformas profundas o la represión de la iniciativa privada.

El enfoque convierte el embargo en explicación totalizadora, desplazando cualquier responsabilidad gubernamental en el deterioro económico.

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, ofreció una entrevista a HispanTV en agosto de 2024 en la que culpaba a EEUU por la crisis del país y defiende el modelo político cubano, al tiempo que ensalzaba la alianza estratégica con Irán. La conversación, sin contrapreguntas críticas, reforzó la narrativa oficial y la convergencia ideológica entre Teherán y La Habana.

Cobertura diplomática alineada

El 30 de mayo de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba convocó al encargado de negocios estadounidense en La Habana, Mike Hammer, acusándolo de conducta “injerencista e irrespetuosa”. HispanTV reprodujo íntegramente el comunicado oficial y presentó el episodio como un acto de defensa soberana frente a la “intromisión” de Washington.

Días después, el canal amplificó el discurso de advertencia emitido por autoridades cubanas el 3 de junio, reforzando la narrativa de confrontación diplomática. No se ofreció contraparte estadounidense ni análisis independiente del incidente.

Entre las producciones más representativas de HispanTV se encuentra el documental “Cuba, relatos de una Revolución infinita”, que exalta el legado de Fidel Castro y presenta la continuidad revolucionaria como expresión de consenso nacional.

Otro reportaje, “Los traficantes del internet en Cuba”, del programa Cámara al hombro, atribuye las limitaciones digitales exclusivamente a sanciones externas, sin abordar los cortes selectivos de internet durante protestas ni el monopolio estatal de las telecomunicaciones.

Este tipo de contenidos refuerza una narrativa simbólica que legitima al sistema político cubano dentro del discurso del llamado “Sur Global”.

Desde 2017, existe un memorando de cooperación entre HispanTV y el Instituto Cubano de Radio y Televisión —hoy Instituto de Información y Comunicación Social— que contempla intercambios técnicos, proyectos conjuntos y formación de periodistas.

Autoridades diplomáticas cubanas han sostenido reuniones periódicas en la sede de HispanTV, en Teherán, consolidando una relación institucional que trasciende la cobertura informativa.

Este entramado no es casual: forma parte de una estrategia de diplomacia pública que busca proyectar una visión compartida sobre multipolaridad, resistencia al “imperialismo” y legitimidad de gobiernos sancionados.

Además de su señal satelital, HispanTV mantiene una presencia activa en plataformas digitales, lo que le permite alcanzar audiencias en América Latina y dentro de Cuba mediante redes sociales y distribución alternativa de contenidos.

El discurso que promueve presenta a Cuba como bastión de resistencia frente a Estados Unidos y como socio estratégico de Irán en un mundo multipolar. En esa arquitectura narrativa, ambos gobiernos aparecen como víctimas de sanciones y presión occidental.

La presencia de HispanTV en Cuba no responde únicamente a criterios periodísticos. Su línea editorial, sus alianzas institucionales y su narrativa consistente revelan un engranaje comunicacional integrado al eje político Teherán–La Habana.

A través de programas como Nexo Latino, documentales ideologizados y cobertura diplomática alineada, el canal sostiene una construcción discursiva que intenta reforzar la legitimidad del régimen cubano, al tiempo que desacredita la política exterior estadounidense e inserta a Cuba dentro del discurso estratégico del llamado “Eje de la Resistencia” contra Occidente.

En un contexto de creciente competencia informativa global, el caso de HispanTV ilustra cómo los medios estatales internacionales pueden funcionar como instrumentos de proyección ideológica y diplomacia mediática.

Para los cubanos dentro y fuera de la isla, comprender estas dinámicas resulta esencial para analizar no solo la información que se consume, sino también los intereses geopolíticos que la sostienen.