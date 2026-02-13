EEUU impone restricciones de visado a El Necio por acoso a diplomáticos

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos impuso restricciones de visado contra el propagandista oficialista Pedro Jorge Velázquez, conocido en redes sociales como El Necio, en el marco de las medidas anunciadas por el Departamento de Estado contra personas vinculadas a actos de hostigamiento y acoso contra diplomáticos estadounidenses en Cuba.

Fuentes del gobierno de EEUU confirmaron a Martí Noticias que Velázquez figura entre los primeros ciudadanos de la isla afectados, tras ser identificado por su participación en campañas de acoso, difusión de contenido sensible y acciones de intimidación dirigidas contra el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer.

La acción se produce apenas horas después de que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, advirtiera públicamente que Washington conoce la identidad de quienes han participado en actos de hostigamiento contra el jefe de la Misión diplomática.

“Quiero que estas personas comprendan que sabemos quiénes son y que responderemos en consecuencia”, escribió Landau en la red social X.

El alto funcionario denunció que “pequeños grupos de agentes del régimen cubano” han acosado a Hammer durante sus recorridos por distintas provincias de la isla y recordó que, según las normas del derecho internacional, los diplomáticos deben poder ejercer sus funciones sin ser objeto de intimidación.

Martí Noticias ha documentado en las últimas semanas múltiples incidentes en los que turbas organizadas por el régimen han increpado a Hammer con insultos, gritos y consignas durante visitas comunitarias en el interior del país y actos frente a la sede diplomática.

En ese contexto, Pedro Jorge Velázquez ha mantenido una activa presencia en plataformas digitales, donde ha publicado contenidos dirigidos contra funcionarios estadounidenses y opositores cubanos.

Entre las acciones señaladas se encuentra la difusión de imágenes en las que se observan placas de vehículos diplomáticos, así como información considerada sensible por analistas de seguridad.

Velázquez, identificado públicamente como colaborador de medios oficiales, ha viajado al extranjero en varias ocasiones en los últimos años, según registros y publicaciones en sus propias redes sociales.

Fuentes oficiales también señalaron que Washington continúa recopilando evidencias visuales y documentales sobre participantes en actos de repudio organizados frente a la Embajada de EEUU en el Malecón habanero.

Las autoridades estadounidenses indicaron previamente a Martí Noticias que, además de cancelar visados vigentes, las medidas contemplan la inadmisibilidad para ingresar a territorio estadounidense de personas involucradas en actos hostiles contra su personal diplomático.

EEUU considera que estos hechos constituyen una violación de las obligaciones internacionales del Estado cubano en materia de protección del personal diplomático acreditado.

Organizaciones como la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), a través del proyecto Represores Cubanos, han informado la identificación de dirigentes políticos y funcionarios vinculados a la organización de estas acciones.