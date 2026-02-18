¿Qué le gustaría a EEUU que suceda en Cuba? Casa Blanca responde...(VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...



La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa este miércoles se refirió a la urgencia de un cambio radical en Cuba, cuando fue cuestionada acerca de las expectativas de la Administración estadounidense sobre el posible desenlace de los acontecimientos en la isla.

“Son un régimen que está cayendo. Su país se está derrumbando y creemos que lo mejor para ellos es realizar cambios drásticos muy pronto. Veremos qué hacen”, comentó cuando fue cuestionada acerca de cuál sería el resultado que los Estados Unidos quieren ver en Cuba.

La vocera de la presidencia reiteró la postura de la Administración. "Creo que, como ha articulado el secretario (Marco) Rubio y el presidente mismo, obviamente queremos ver el florecimiento de democracias prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio", dijo Leavitt.

"No estoy dictando ninguna acción que los Estados Unidos puedan tomar para llegar allí, pero, por supuesto, a los Estados Unidos le interesa que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera. Desafortunadamente, ahora mismo, ese no es el caso", agregó la vocera.

El lunes el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su gobierno mantiene conversaciones directas con La Habana, lideradas por el secretario de Estado, y enfatizó que las autoridades cubanas deben alcanzar un acuerdo para evitar un deterioro mayor de la situación interna.

"Cuba es ahora mismo una nación fallida. Ni siquiera tienen combustible para que los aviones puedan despegar... Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo y ellos deberían, absolutamente, hacer un trato, porque es humanitario", recalcó el presidente.