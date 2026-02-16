Negocios privados en Cuba podrían importar combustible, aseguran fuentes

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen cubano habría autorizado la importación de combustible a empresas privadas, en un movimiento que busca aliviar la severa escasez energética que afecta al país y mitigar el impacto de las recientes sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump, confirmaron a Martí Noticias varias fuentes con conocimiento de decisiones adoptadas en La Habana.

La medida, que no ha sido anunciada oficialmente, abre una vía alternativa de abastecimiento de combustible en medio de la aguda crisis en el país.

Hace dos semanas, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva en la que declaró al régimen cubano una amenaza para la seguridad nacional de EEUU y estableció nuevas presiones económicas dirigidas a países y entidades involucradas en el suministro de petróleo a la isla.

La Habana obtenía históricamente la mayor parte de su combustible en condiciones preferenciales desde Venezuela, a costos mínimos. Un reciente artículo del New York Times sacó a la luz cómo una parte de este era revendido a otros mercados. Ese esquema sufrió un giro abrupto tras la salida de Nicolás Maduro del poder, resultado de una operación militar ejecutada por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas.

México, considerado uno de los aliados energéticos de La Habana y también proveedor de combustible, suspendió temporalmente los envíos, en medio de presiones de Washington y luego de gestiones de la administración Trump ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según coinciden las fuentes consultadas, la flexibilización hacia el sector privado responde al deterioro acelerado de la situación interna.

Crisis de combustible golpea a empresas y productores

“La situación es crítica dentro de Cuba ahora mismo. Empresas privadas, Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), tienen cerca de 12.000 toneladas de alimentos en el puerto del Mariel, muchas de ellas a punto de echarse a perder, sin posibilidad de distribución por la falta de combustible. A esto se suma lo que enfrentan los campesinos, que tampoco disponen de diésel para trasladar productos desde el campo hacia ciudades como La Habana”, explicó una de las fuentes.

Todas las personas consultadas solicitaron anonimato debido a que no están autorizadas a hablar públicamente sobre decisiones gubernamentales. Las fuentes señalaron que actores económicos privados llevaban años solicitando autorización para importar combustible, sin obtener respuesta.

“Si no es con presión, no responden”, afirmó otro de los entrevistados.

Especialistas y observadores indican que el gobierno cubano ha incrementado la opacidad en torno a sus operaciones energéticas, limitando la información pública sobre inventarios, rutas de suministro y mecanismos de importación.

Envíos de diésel en isotanques

De acuerdo con las fuentes consultadas, ya se están realizando envíos de diésel en isotanques desde distintos países. “En cada isotanque pueden transportarse unos 24.000 litros y la entrega se realiza en el puerto del Mariel directamente a los consumidores”, explicó una fuente.

Los isotanques son contenedores cilíndricos de acero inoxidable montados dentro de un marco rectangular con dimensiones estándar, lo que permite su transporte en barcos, camiones y trenes bajo la misma logística que un contenedor convencional.

Especialistas señalan que este formato facilita envíos fraccionados y flexibles, menos visibles que los cargamentos tradicionales de grandes tanqueros.

Oferta revela precios elevados y alta demanda

Un anuncio difundido en redes internas de propietarios de Mipymes en Cuba, al que tuvo acceso Martí Noticias, promociona la venta de diésel a 2,50 dólares por litro bajo modalidad CIF Mariel, menciona fechas concretas de llegada y advierte que los cupos son “muy limitados”.

En una breve llamada telefónica, el representante de Joe Supply —una empresa basada en el sur de la Florida que promueve el suministro de combustible a Cuba—, dijo que no había podido realizar el envío por "cuestiones logísticas", sin ofrecer más detalles.

Un reporte de The Economist, que citó a "varias fuentes", indica que Washington estaría considerando suministrar pequeñas cantidades de gas para cocinar y diésel destinado a sostener la infraestructura hidráulica de la Isla.

El mensaje promocional destaca además condiciones dirigidas a potenciales compradores, incluyendo referencias a “precio sin nacionalizar” y la afirmación de que la importación no pagaría impuestos al tratarse —según el texto— de consumo directo del cliente.

Asimismo, ofrece asistencia para registrar los isotanques mediante empresas importadoras y orientación sobre los permisos requeridos.

Combustible desde México, Miami y otros destinos

Las fuentes también señalaron que empresas con autorizaciones vigentes del Departamento de Comercio de EEUU estarían participando en operaciones vinculadas al envío de combustible.

“Se está manejando con la máxima discreción. Existe temor de que la administración Trump pueda restringir también este canal, aunque tras recientes declaraciones de Marco Rubio hay expectativas de que no se adopten medidas que afecten directamente a las mipymes”, dijo uno de los entrevistados.

Mientras el régimen cubano niega públicamente la existencia de conversaciones con Estados Unidos, la administración Trump asegura que mantiene contactos con las más altas instancias del gobierno en La Habana en busca de un posible entendimiento.

Fuentes consultadas para este artículo señalaron que, en los círculos de poder en Cuba, predomina una sensación de “resistencia” frente al endurecimiento de la presión externa.

“Muchos dentro del gobierno creen que enfrentan un escenario similar al de la pandemia. Consideran que deben resistir al menos hasta noviembre, con la expectativa de que Trump pierda fuerza tras las elecciones intermedias. También apuestan a una eventual fractura entre Rubio y Trump. Pero mientras en la cúpula se habla de ganar tiempo, ya hay gente comiendo de la basura”, afirmó.