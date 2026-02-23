Rubio participará en reunión de CARICOM tras nueva política con Venezuela y sanciones a Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

A un mes de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y las nuevas sanciones al régimen cubano, el secretario de Estado Marco Rubio participará en la Reunión ordinaria de Jefes de Gobierno de CARICOM, un bloque que históricamente ha apoyado a los regímenes de Caracas y La Habana.



El secretario Rubio viajará este 25 de febrero a San Cristóbal y Nieves, sede de la Conferencia de mandatarios, donde se “reunirá con líderes del Caribe para avanzar prioridades comunes”, aseguró Tommy Pigott, viceportavoz principal del Departamento de Estado.



Entre los puntos a tratar se encuentra “fortalecer la seguridad regional y profundizar la cooperación en la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico ilícito, así como promover el crecimiento económico y la seguridad sanitaria y energética en el Caribe”, agregó el funcionario.

“Durante su visita, el Secretario reafirmará el compromiso de Estados Unidos de colaborar con los Estados miembros de CARICOM para mejorar la estabilidad y la prosperidad en nuestro hemisferio”, declaró el viceportavoz principal Pigott sobre la visita de Rubio.



La CARICOM (Comunidad del Caribe) es un organismo de integración regional creado en 1973 mediante el Tratado de Chaguaramas, para promover la cooperación económica, la coordinación de políticas exteriores y el desarrollo social entre los países del Caribe.



La organización, con 15 estados “miembros plenos” y seis “miembros asociados”, tiene su sede en Georgetown, capital de Guyana, y también impulsa iniciativas en materia de comercio, seguridad y desarrollo sostenible, buscando fortalecer la voz conjunta de la región en el escenario internacional.



Históricamente, el bloque ha tenido una política de acercamiento a los regímenes de Cuba y Venezuela. En el caso cubano, CARICOM mantiene un vínculo formal de cooperación desde 2002, cuando se firmó el Acuerdo de Comercio y Cooperación CARICOM–Cuba.



Respecto a Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro, CARICOM se mostró “comprometido con los fundamentos principales de la ley internacional y el multilateralismo recogido en la Carta de Derechos de la ONU, que incluyen soberanía e integridad territorial de los estados”, declaró.



El secretario Rubio se reúne con los mandatarios del bloque caribeño en un nuevo escenario de la política de EEUU hacia Venezuela y Cuba. Con Caracas, tras la captura de Maduro, se han establecido tres fases para estabilizar el país, mientras que a la Habana se le ha aplicado una medida que establece aranceles a países que le suministren petróleo.