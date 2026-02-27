"No hay bolsillo que aguante": El salario en Cuba no alcanza ni para llegar al trabajo

Getting your Trinity Audio player ready...

El costo de trasladarse al trabajo y alimentarse durante la jornada laboral supera en muchos casos el salario diario de los cubanos que trabajan para el Estado en medio de una crisis de combustible que ha disparado las tarifas del transporte.

“Antiguamente los trabajadores del sector estatal tenían que pagar un precio de 100 a 150 pesos ida y 100 a 150 pesos para regresar a sus hogares. Entonces imagínense ahora lo que sería pagar 300 y 500 pesos para ir y regresar", relató el youtuber Paquito Vlogs 777 en un reciente recorrido por La Habana, en el que recogió testimonios de varios cubanos.

"Señores, no hay bolsillo que aguante, la gente está caminando kilómetros de distancia para poder seguir trabajando”, declaró.

Con un salario mínimo de 2.100 pesos cubanos (CUP), según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), y tarifas de transporte privado que oscilan entre 500 y 800 CUP por trayectos cortos, un empleado estatal puede gastar todo lo que gana en menos de una semana.

Aun así, muchos continúan asistiendo a sus centros laborales, aunque el balance económico sea negativo.

Arletis, pantrista en un hospital de Santa Clara, aseguró a Martí Noticias que su salario “se diluye íntegramente” en el traslado.

Según su testimonio, al menos a veces puede "conseguir aunque sea un pan más barato o si puedes resolver un poquito de cloro o detergente, es así”.

En la provincia de Granma, otra trabajadora estatal resumió su decisión con que le gusta lo que hace mientras otra empleada explicó que su prioridad es el sustento familiar: “Hay que buscar, sino no no como, yo no vivo tan lejos y vengo a pie”.

La escasez de combustible se ha agravado luego del operativo militar en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y que dejó a La Habana sin su principal proveedor de petróleo.

A finales de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declaró una emergencia nacional frente a lo que considera una amenaza inusual y extraordinaria proveniente del Gobierno de Cuba.

En medio de la crisis el régimen informó que se aplicarán interrupciones laborales en centros donde no fuera posible el teletrabajo ni la reubicación, y que el salario íntegro solo estará garantizado durante el primer mes de suspensión.

En el sector sanitario, el Ministerio de Salud Pública anunció la reubicación de médicos en puestos más cercanos a sus domicilios por los problemas con el transporte.

Desde Holguín, el médico Eduardo Cardet señaló que, pese a los bajos ingresos, en el caso del sector de la salud muchas veces persisten razones más profundas para continuar.

“Independientemente de que los salarios en Cuba no cubren un mínimo de las necesidades básicas del trabajador técnico profesional, el trabajador de salud tiene otras motivaciones, es un compromiso ético con el paciente, con la persona enferma, con la persona necesitada y de saberse imprescindible”, afirmó.

Mientras el transporte continúa encareciéndose y los apagones afectan la movilidad, trabajadores de distintos sectores coinciden en que sostener el empleo implica sacrificios crecientes.

