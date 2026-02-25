EEUU podría emitir licencias para revender petróleo venezolano a privados en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos implementaría una política para la emisión de licencias generales a solicitudes específicas que busquen autorización para la reventa del petróleo confiscado a Venezuela a privados en Cuba.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos aclaró este miércoles que, para calificar, las solicitudes deberán ser consistentes con los términos y las condiciones de la Licencia General de Venezuela (GL-46A).

La GL-46A autoriza actividades comerciales relacionadas con petróleo venezolano que incluyen venta, reventa, exportación, transporte y comercialización, además de refinación del crudo extraído de Venezuela.

La OFAC aclara que “los solicitantes no necesariamente deben contar con una entidad establecida en Estados Unidos y no aplicarían las limitaciones establecidas en la GL 46A con respecto a Cuba”.

De acuerdo con la OFAC, la política está dirigida a respaldar al pueblo cubano, incluido el llamado sector privado, que podría ser destinatario de estas exportaciones a la Isla, ya sea para su uso comercial o humanitario.



En la nota aclaratoria, la OFAC advierte que no estarán permitidas “las transacciones que involucren o beneficien a personas o entidades asociadas con el Ejército cubano, los servicios de inteligencia u otras instituciones” del régimen de La Habana.

En coherencia con la legislación y política aplicables de Estados Unidos hacia la dictadura, tampoco serán autorizadas las entidades cubanas incluidas en la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado, agrega OFAC.

Recordó, además, que existen regulaciones, aún vigentes, que autorizan a personas estadounidenses a la exportación o reexportación de petróleo de origen estadounidense a Cuba, incluida la “Excepción de Licencia de Apoyo al Pueblo Cubano, que autoriza exportaciones y reexportaciones de gas y otros productos petroleros para mejorar las condiciones de vida y apoyar la actividad económica independiente”.

Estas transacciones, ya sea de exportación de petróleo desde EEUU hacia Cuba o la reexportación de petróleo estadounidense desde un tercer país hacia la Isla, deben tener autorización previa del Departamento de Comercio.

Tras la captura del dictador Nicolás Maduro, la OFAC ha emitido al menos cinco licencias generales relacionadas con el petróleo venezolano, permitiendo que empresas estadounidenses lo comercialicen.

La cuarentena establecida sobre el petróleo venezolano ha dejado a Cuba sin recibir suministro directo del crudo de ese país, generando una profunda crisis energética que ha paralizado al país.

A principios de febrero, el régimen cubano habría autorizado la importación de combustible a empresas privadas, con el objetivo de aliviar la severa escasez energética que afecta al país y mitigar el impacto de las recientes sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump, confirmaron entonces a Martí Noticias varias fuentes con conocimiento de la decisión adoptada en La Habana.