Claudia Sheinbaum:"Por lo pronto no vamos a enviar combustible" a Cuba

México descartó el envío de combustible a Cuba, aunque confirmó que continuará enviando ayuda humanitaria a la isla.
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a una periodista que le preguntó sobre el tema: “No, por lo pronto no vamos a enviar combustibles, aunque tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba”.
A finales de enero el presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró una emergencia nacional frente a lo que considera una amenaza inusual y extraordinaria del Gobierno de Cuba. La orden ejecutiva detalla una serie de medidas, incluyendo la imposición de aranceles adicionales a países que suministren petróleo a la isla.
Sheinbaum aclaró que, por ahora, México continuará "enviando ayuda humanitaria, alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano que necesita su pueblo”.
“Seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano, es una ayuda humanitaria”, subrayó.
Este lunes, Trump reiteró que su administración mantiene conversaciones con La Habana. “Cuba es ahora mismo una nación fallida… Estamos hablando con Cuba ahora mismo y ellos deberían hacer un trato, porque es humanitario”, afirmó.
El mandatario señaló que un eventual entendimiento podría beneficiar a la comunidad cubanoamericana.
