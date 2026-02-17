Cubanos opinan sobre la crisis: "El colapso ya está aquí"

Getting your Trinity Audio player ready...

La crisis de los servicios básicos en Cuba se ha agravado en las últimas semanas con prolongados apagones, escasez de agua y una paralización del transporte por escasez de combustible.

En el reparto Guiteras, en La Habana del Este, la activista Yamilka Lafita denunció más de una semana sin agua y cortes eléctricos casi continuos. “Ya no se puede más, ¿qué cosa es esto?… tuvimos electricidad de 11 a 4”, dijo en una transmisión en vivo, al describir que el servicio fue interrumpido nuevamente de madrugada.

Lafita añadió que la carestía se agrava con el alza del combustible: “El litro de gasolina está a 4.200 pesos… El colapso ya está aquí y se está haciendo sentir cada vez más fuerte”.

El Gobierno de La Habana confirmó en redes sociales que la capital registró afectaciones eléctricas por más de 14 horas el lunes en los seis bloques de la ciudad. En su comunicación, advirtió que, de persistir las actuales condiciones, continuarán las interrupciones “por contingencia energética” y sin un cronograma definido para normalizar el servicio.

La escasez de agua también golpea a comunidades del suroeste de la capital. Vecinos de Mantilla, en Arroyo Naranjo, enviaron una carta a la empresa estatal Aguas de La Habana alertando que la falta del suministro dificulta cocinar y mantener la higiene. Sheila, residente del área, dijo a Radio Martí: “Llevamos casi más de un mes sin agua”.

Fuera de la capital, en Juraguá, Cienfuegos, el activista Yiovanni Limonta reportó un aumento temporal del servicio eléctrico, que atribuyó a la paralización de industrias y al desvío de energía hacia zonas residenciales “por el temor de que… la persona se iba a tirar para la calle” ante cortes de hasta 40 horas.

Para este 17 de febrero, la Unión Eléctrica prevé alta inestabilidad en la red, con un déficit de 1.760 MW y una afectación potencial de hasta 1.790 MW en el pico nocturno, debido a la falta de combustible y a unidades fuera de servicio.

En redes sociales, usuarios de Manzanillo, Granma; Jovellanos, Limonar, y Santa Marta, Matanzas, reportaron apagones de entre 20 y 33 horas continuas. Desde Holguín, Dámaso Fernández resumió el panorama: “Claramente aquí tenemos 3 o 4 horas cuando máximo de electricidad, no hay ninguna mejoría”.

El secretario de Estado Marco Rubio confirmó la semana pasada que Estados Unidos ha dado varias oportunidades a las autoridades cubanas para encontrar una salida a la crisis que enfrenta la isla.

"El problema fundamental de Cuba es que no tiene economía, y quienes gobiernan y controlan el país no saben cómo mejorar la vida cotidiana de su gente sin ceder el poder sobre los sectores que controlan. Quieren controlarlo todo. No quieren que el pueblo cubano controle nada. Así que no saben cómo salir de esta", dijo el jefe de la diplomacia de EEUU.

Este lunes, a bordo del Air Force One Trump reiteró que "Cuba es ahora mismo una nación fallida. Ni siquiera tienen combustible para que los aviones puedan despegar... Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo y ellos deberían, absolutamente, hacer un trato, porque es humanitario".