Irlanda aconseja evitar viajes a Cuba por agravamiento de la crisis

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda (DFA) elevó su advertencia para Cuba al nivel de “Avoid Non-Essential Travel” (evitar viajes no esenciales), ante una “situación económica y humanitaria cada vez más grave” en la isla.

En su aviso, el DFA advirtió que los problemas para importar combustible están “agravando los fallos de la red eléctrica nacional”, lo que provoca “apagones prolongados en todo el país, a veces de más de 24 horas”.

Estos cortes “afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones”, con impacto directo en la vida diaria y en los servicios básicos, dijeron.

El acceso a combustible es “muy difícil”, señaló el DFA, con “largas colas en gasolineras” y límites de compra de hasta 20 litros por persona. Hoteles y negocios que dependen de generadores de respaldo también enfrentan dificultades.

Como medida de contingencia, “huéspedes han sido trasladados de los complejos que habían reservado a otros hoteles para maximizar el uso eficiente de la energía disponible”, indicaron.

La crisis alcanza al transporte aéreo. Cuba informó que “por el momento las aerolíneas no pueden repostar en la isla”, lo que ha llevado a cancelaciones de rutas y a que otras compañías introduzcan escalas de reabastecimiento en el Caribe.

Las autoridades irlandesas añadieron que “hospitales y clínicas también se ven afectados, lo que puede limitar la disponibilidad de atención médica”.

El DFA instó a quienes se encuentren en la isla a tomar precauciones, “incluida la conservación de agua y alimentos y mantener el teléfono móvil cargado”, además de seguir los horarios locales de cortes y mantenerse en contacto con aerolíneas o agentes de viaje.

También alertó sobre brotes de dengue y chikungunya, recomendando medidas contra picaduras de mosquitos.

Irlanda aclaró que no tiene embajada en Cuba, por lo que su capacidad de asistencia es limitada y canalizada a través de su misión en México. Asimismo, recordaron a sus ciudadanos el impacto que viajar a Cuba tiene sobre la elegibilidad para el programa ESTA de EEUU, ya que quienes visiten la isla “dejan de ser elegibles” y deben solicitar visa.

Finalmente, el ministerio subrayó que, cuando se recomienda evitar viajes no esenciales, los seguros de viaje pueden no cubrir el destino, e instó a revisar las pólizas antes de cualquier desplazamiento.

La advertencia de Irlanda se suma a actualizaciones recientes de otros gobiernos europeos, así como de Canadá y el Reino Unido, que han endurecido sus recomendaciones para viajar a la isla.