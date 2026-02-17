Escasez de combustible en La Habana dispara precios del transporte

Getting your Trinity Audio player ready...

El aumento significativo de hasta 500% del valor del combustible en La Habana, disparó los precios de los pasajes del transporte urbano intermunicipal.

La severa escasez de gasolina y diesel ha limitado el transporte público y aumentado la demanda y los precios en el sector privado, explicaron residentes de la capital a Martí Noticias.

“La mayoría de los taxis han subido sus precios. Son precios excesivos, abusivos. Oscilan entre los 450 a los 600 pesos, dependiendo del tramo y del chofer”, explicó el activista Vladimir Turró.

“Atendiendo al bolsillo del cubano, no hay quien coja uno de esos vehículos. Por ejemplo, para un médico tomar un taxi privado es un lujo”, subrayó.

Las empresas estatales pagan un promedio de 7.331,8 CUP, mientras que en el sector presupuestado como salud, educación, administración pública, el promedio ronda los 5.922,6 CUP.

En el sector privado los salarios suelen ser significativamente superiores a los estatales, pero no existen estadísticas oficiales centralizadas. El salario mínimo nacional se mantiene estancado en 2.100 CUP desde la reforma de 2021.

“Los triciclos se han vuelto una opción, pero no cubren la cantidad de personas que están desplazándose".

Servicios como los taxis ruteros, los porteadores privados y los triciclos eléctricos han elevado, de forma desorbitada, el importe de sus viajes.

Desde Boyeros al centro de la ciudad un taxi puede costar 600 pesos el recorrido y trasladarse del Parque de la Fraternidad a Guanabo alcanza los 1.000.

“Estoy trancado. La última vez que salí a la calle, hace como cuatro o cinco días, tuve que ir y venir a pie desde La Palma hasta el Reparto Eléctrico, unos siete u ocho kilómetros; porque no pasaba una guagua. Los triciclos todos pasaban llenos y las máquinas llegaban hasta Mantilla”, relató el periodista independiente Luis Cino.

“En los últimos días, los precios del transporte de pasajeros a través de carros y triciclos eléctricos, fundamentalmente, se ha disparado, dos y tres veces el precio, y hasta más, sobre todo de noche porque las guaguas están dando dos viajes al día, uno por la mañana y uno por la tarde, cada ruta”, precisó.

“Las máquinas te pueden cobrar 200, 800 pesos por tramos cortos, de día, y de noche es el doble, el triple”, señaló Cino.

En derroteros hacia provincias del oriente del país, los precios oscilan entre 15.000 y 30.000 CUP, o su equivalente en dólares, dependiendo del territorio y del tipo de vehículo.

“Estamos como en el periodo especial o peor, no se sabe lo que va a pasar. Aquí puede pasar cualquier cosa ¿que tú crees?, enfatizó el comunicador.