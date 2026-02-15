Cuba suspende el Festival del Habano hasta nuevo aviso

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuba suspendió el Festival del Habano de este año, el principal evento internacional del tabaco premium de la isla, previsto para celebrarse a finales de este mes.

El comité organizador informó que la edición programada del 23 al 27 de febrero, quedó “pospuesta hasta nuevo aviso”, sin anunciar una nueva fecha.

En una nota oficial, los organizadores señalaron que la decisión busca “preservar los más altos estándares de calidad, excelencia y experiencia que caracterizan a este evento internacional” y añadieron que “la prioridad del Festival del Habano es ofrecer a sus participantes una experiencia integral a la altura de la relevancia y el prestigio que este evento representa a nivel internacional”.

La empresa mixta Habanos S.A., distribuidora de 27 marcas premium de puros cubanos, confirmó en su página web la postergación de la edición de 2026. El Grupo Empresarial Tabacuba, por su parte, atribuyó el aplazamiento a “la compleja situación económica que enfrenta el país”.

El festival reúne cada año a más de 1.300 asistentes de alrededor de 70 países, incluidos coleccionistas, empresarios y aficionados. Entre las actividades está incluida cada año una gala con subasta de humidores exclusivos.

En 2025, la puja alcanzó 17,94 millones de euros. El año anterior, un humidor conmemorativo de la Línea Behike marcó un récord al venderse por 4,6 millones.

Varios distribuidores habían solicitado el aplazamiento debido a cancelaciones de vuelos y advertencias de viaje emitidas por algunos gobiernos. El Reino Unido, Bélgica y Canadá han desaconsejado los viajes “no esenciales” a Cuba, mientras varias aerolíneas suspendieron operaciones por la falta de combustible de aviación.

Desde su creación en 1999, el Festival del Habano solo había sido cancelado en 2021 y 2022 por la pandemia de la COVID-19. La edición pospuesta estaba concebida para celebrar el 60.º aniversario de Cohiba, la marca más emblemática del portafolio cubano.

El régimen de La Habana activó desde el 9 de febrero medidas de emergencia que incluyen racionamiento de combustible y reducción del transporte público.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a las autoridades cubanas a “llegar a un acuerdo” o enfrentar consecuencias.