"Esto está cada día peor": Calles desiertas y escuelas cerradas por escasez de combustible en Cuba

Los extensos apagones regresaron a inicios de esta semana, luego de un breve periodo de 48 horas de alivio, según testimonios recogidos por Martí Noticias.

La activista Yamilka Lafita dijo que fue una pausa pasajera. “Estuvimos 48 horas con electricidad mágicamente, pero ya desde ayer comenzaron los apagones de nuevo de más de 10 horas”, afirmó.

En el municipio habanero de Marianao, el opositor Mario Alberto Hernández Leyva reportó interrupciones de hasta seis horas el lunes. “Parece que ha vuelto de nuevo al mismo lugar la situación de la luz aquí en Marianao. Ayer se la llevaron de 3 de la tarde a 9 de la noche, dijo.

El malestar también se reflejó en redes sociales, donde usuarios recordaron la aparente reducción de apagones tras la emergencia anunciada por el gobernante Miguel Díaz-Canel que, en un discurso de dos horas a finales de la semana pasada, advirtió que el país se prepara para un escenario de desabastecimiento agudo de combustible.

El parte oficial de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) divulgado este lunes confirmó un déficit de generación de 1.996 megavatios durante el horario pico, frente a una demanda máxima estimada en 3.100 megavatios, lo que implica que el sistema solo podrá cubrir alrededor del 36% de las necesidades del país.

Entre las causas principales figura la salida de servicio por avería de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la más grande del país.

En el resto de las provincias, los cortes de energía continúan afectando servicios básicos y el funcionamiento de centros educativos. En Camagüey, la activista Leidys Tabares señaló que las interrupciones persisten y que varias escuelas han reducido o suspendido actividades.

“En estos momentos los preuniversitarios son los que están de prueba. Van a la prueba y regresan. Todo lo demás está igual, los niños en sus casas, los apagones infernales, la falta de transporte, la falta de todo”, relató.

En Santiago de Cuba, un residente identificado como Eglis describió una situación similar. “Nunca hay alivio. La mayoría del día es apagón. De 2 a 3 horas de servicio. Transporte no hay”, detalló.

El diario oficial Granma informó que las sucursales del Banco Central de Cuba que no cuenten con sistemas fotovoltaicos o grupos electrógenos ajustarán sus horarios de atención al público, aunque aseguraron que el mercado cambiario (Cadeca) se mantendrá operativo. También indicó que ETECSA y Correos de Cuba ejecutan proyectos de energía solar, y que este último continuará la entrega de prensa y paquetería con ajustes según la disponibilidad de combustible en cada provincia.

En Pinar del Río, el activista Esteban Ajete reportó que el leve alivio del fin de semana dio paso el lunes a una nueva intensificación de los apagones, junto a una crisis en el transporte marcada por precios elevados del combustible.

“Aliviaron un poco el fin de semana, pero aquí los apagones están a la orden del día. Ayer estuvimos nosotros en San Diego sin corriente, sin conexión a los teléfonos móviles y a los fijos. Esto está cada día peor, está a 2.000 pesos y a 1.500 pesos el litro de gasolina. Carros particulares están cobrando precios súper excesivos. Y el transporte está eliminado totalmente”, afirmó.