Suiza alerta que en Cuba la situación social es muy tensa

El gobierno suizo advirtió que en Cuba "la situación social es muy tensa" y que pudieran darse "enfrentamientos violentos". Además alertó sobre la escasez de combustible y electricidad.

"Se debe prestar atención a la seguridad personal. La situación social es muy tensa. El país ha sido azotado por fuertes huracanes y terremotos, y el suministro de electricidad y agua sigue siendo inestable en algunas de las zonas afectadas. Las manifestaciones pueden provocar enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, así como bloqueos de carreteras y retrasos en el tráfico", indica Suiza.

Un comunicado del Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) del país europeo resume así los úlltimos acontecimientos en la isla.



Debido al embargo de combustible y a la actual crisis económica, la escasez de combustible y electricidad está perturbando gravemente la vida cotidiana. Los cortes de electricidad que duran varias horas o incluso días son frecuentes. Los hoteles también se ven afectados. También hay problemas de suministro de alimentos, especialmente de primera necesidad, medicamentos y equipo médico. No se prestan servicios de emergencia. Las conexiones telefónicas e internet podrían verse interrumpidas, y el acceso a internet podría no estar disponible durante períodos prolongados.



La alerta de la Cancillería toma nota del aumento de la delincuencia.

La situación general de seguridad se ha deteriorado. La tasa de delincuencia es alta. En particular, los carteristas, los robos con violencia y los robos a mano armada son cada vez más frecuentes, y los delitos relacionados con las drogas están en aumento. También se han reportado ataques a autobuses. Los robos de coches y taxis, a menudo con la complicidad de los conductores, son frecuentes. También se han reportado robos en alojamientos privados (casas particulares).



Suiza recomienda especialmente observar las siguientes precauciones:



No lleve objetos de valor (relojes, joyas, etc.) ni grandes sumas de dinero; deposite los documentos importantes en la caja fuerte del hotel (pasaportes, billetes de avión, etc.); lleve consigo una copia de su pasaporte; si planea alojarse en una casa particular, asegúrese de que esté marcada con un triángulo azul en la puerta; Utilice únicamente taxis oficiales identificados como tales o servicios de transporte considerados seguros. Consulte en el hotel sobre los servicios de transporte considerados seguros.



Por otra parte, recuerda que el régimen de Cuba penaliza a las personas por fotografiar a personas uniformadas, instalaciones militares y edificios públicos (aeropuertos, puentes, etc.); mantener un comportamiento descortés hacia la policía y comentarios despectivos sobre el país o sus autoridades, así como cualquier participación de extranjeros en actividades políticas.



A manera de advertencia, Suiza recuerda que las autoridades cubanas desconoce la doble ciudadanía.



"Si se abre una investigación policial o judicial, los extranjeros pueden ser detenidos por las autoridades cubanas hasta que se esclarezcan los hechos. Esto también aplica a las infracciones de tráfico. Los procedimientos legales pueden ser largos. Los delitos relacionados con drogas se castigan con largas penas de prisión, incluso por pequeñas cantidades y cualquier tipo de droga", informa la alerta.

Países como Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Reino Unido, Alemania, Australia, Ucrania, Suecia y México, han actualizado sus alertas de viaje hacia Cuba con recomendaciones de precaución extrema, teniendo en cuenta los apagones prolongados, la inestabilidad de la red eléctrica, la escasez de combustible y la falta de suministros básicos como alimentos, agua, medicamentos.