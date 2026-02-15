Otra aerolínea cancela vuelos a La Habana por falta de combustible en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

LATAM Airlines Perú anunció la cancelación de sus vuelos entre Lima y La Habana desde este sábado 14 de febrero debido a la suspensión del suministro de combustible en el Aeropuerto Internacional José Martí.

“Ante el anuncio de la suspensión total del suministro de combustible en el Aeropuerto Internacional José Martí, la compañía ha tomado la decisión de cancelar los vuelos desde Lima hacia La Habana”, informó la aerolínea en una nota oficial.

LATAM indicó que ofrecerá a los pasajeros la devolución total de sus reservas o el cambio de destino sin costo hacia Cancún o Punta Cana, con viaje a completar antes del 30 de junio.

La compañía recordó que ya había comunicado en octubre la cancelación definitiva de la ruta Lima–La Habana–Lima, y precisó que los vuelos desde La Habana hacia Lima se mantendrán “solo hasta el 7 de marzo” para facilitar el retorno de pasajeros que permanecen en la isla.

La interrupción del abastecimiento de combustible para aeronaves, vigente desde el 9 de febrero según autoridades y operadores del sector, ha obligado a varias aerolíneas a cancelar o modificar rutas y operaciones. Copa Airlines ajustó su operativa cargando combustible adicional en Panamá para evitar repostar en aeropuertos cubanos, mientras su filial Wingo modificó vuelos entre Bogotá y La Habana. Otras compañías han optado por escalas técnicas en países vecinos para completar el trayecto.

Aerolíneas europeas también han alterado sus planes de vuelo, con paradas de repostaje en el Caribe. En paralelo, transportistas de Canadá y Rusia han limitado sus operaciones a vuelos de repatriación, con aeronaves que parten prácticamente vacías hacia Cuba para recoger a sus nacionales.

La suspensión y cambios de aerolíneas tras el anuncio de Cuba coincide con una ola de advertencias diplomáticas. La Embajada de Estados Unidos informó que reducirá su atención presencial a tres días por semana y abrirá “solo para emergencias” en jornadas específicas.

La Embajada de España dijo por su parte que realiza “un seguimiento detallado” de la situación energética y que “mantendrá informados a los ciudadanos españoles de cualquier novedad relevante”. La sede consular de México señaló que “se mantiene atenta al desarrollo de la situación en Cuba”.

Mientras, Suecia desaconsejó los “viajes no esenciales a Cuba debido a la grave situación en el país”.