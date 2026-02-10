Air France modifica itinerarios a Cuba en medio de la crisis de combustible

Getting your Trinity Audio player ready...

Air France se sumó a las aerolíneas internacionales que han anunciado cambios en sus vuelos a Cuba, debido a la imposibilidad de reabastecer a sus aviones de combustible en la Isla.

En una declaración obtenida por la AFP, Air France asegura que no suspenderá sus vuelos a Cuba, pero sí añadirá una parada técnica en el aeropuerto de Nassau, Las Bahamas, para repostar sus aeronaves.

La principal aerolínea francesa, que opera unos tres vuelos semanales directos entre París y La Habana, y ofrece otros con paradas, afirmó que la medida añadirá más tiempo a los viajes y la posible reprogramación de vuelos.

En las últimas horas también se conoció que Air Canada suspendía todas sus operaciones a Cuba, debido a los avisos oficiales que advierten sobre la falta de suministro de combustible en los aeropuertos cubanos.

Según proyecciones, a partir de este 10 de febrero el combustible Jet A1 no estará disponible en la Isla, razón por la cual la compañía canadiense detuvo sus servicios regulares como medida preventiva.

La compañía sólo operará vuelos vacíos a la Isla en los próximos días para paulatinamente transportar de regreso a Canadá a unos 3 mil clientes que fueron llevados a instalaciones cubanas como parte de un paquete turístico.

Otras aerolíneas que han anunciado modificaciones en sus vuelos a Cuba son las españolas Iberia y Air Europa.

Iberia activó una flexibilización de tarifas para los clientes con boletos ya emitidos que deseen realizar cambios voluntarios en sus viajes, según un comunicado de la compañía.

Entretanto, Air Europa comunicó que los aviones que cubren el trayecto Madrid-La Habana, repostarán en el aeropuerto de Santo Domingo, lo que causará demoras a los viajeros debido al cambio en el trayecto original.

Un reporte reciente del medio ruso URA.RU, confirmó que las aerolíneas rusas continuarán operando vuelos hacia Cuba, aunque con ajustes en las rutas, debido al deterioro del suministro de combustible de aviación.

Una alerta (NOTAM internacional (A0356/26) emitida por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y registrada por la Administración de Aviación Federal de EEUU (FAA) esta semana Cuba indica que los nueve aeropuertos internacionales del país no cuentan con el combustible necesario para operar durante al menos un mes. Poco después el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) y la Corporación de la Aviación Civil Cubana S.A. (CACSA) lo negó.

Cuba enfrenta una de las crisis más severas de su historia reciente. Tras el operativo militar de EEUU en Venezuela que capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la isla perdió a uno de sus principales proveedores de combustible.

A fines de del mes pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel a productos de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.