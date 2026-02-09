Cuba se queda sin combustible para la aviación: 9 aeropuertos paralizados

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuba enfrenta una de las crisis aeronáuticas más severas de su historia reciente con los nueve aeropuertos internacionales del país sin combustible para operar durante al menos un mes, según confirmó un NOTAM internacional (A0356/26) emitido este domingo por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

El aviso establece que no habrá disponibilidad de combustible desde el 10 de febrero de 2026 a las 05:00 UTC hasta el 11 de marzo de 2026 a las 05:00 UTC.



La medida implica que ninguna aeronave podrá repostar en territorio cubano, afectando directamente la aviación comercial, los vuelos chárter, la carga aérea y la aviación ejecutiva de los aeropuertos internacionales, incluidos La Habana, Varadero, Santa Clara, Holguín, Santiago de Cuba y Cayo Coco.

Las aerolíneas que vuelan a Cuba deberán ahora traer combustible adicional desde origen, realizar escalas técnicas en otros países o, en algunos casos, cancelar vuelos, encareciendo las operaciones e introduciendo una fuerte incertidumbre en las rutas regulares hacia la isla. Este escenario afecta conexiones clave con Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina, incluyendo ciudades como Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Madrid, Ciudad de Panamá, Cancún y Ciudad de México.

La escasez de Jet A‑1 se inscribe dentro de una crisis energética prolongada en Cuba, marcada por restricciones de diésel, apagones frecuentes, fallas de infraestructura y dificultades para importar hidrocarburos.

El viernes pasado, el viceprimer ministro de comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, anunció en el programa de la televisión estatal Mesa Redonda que a partir de ahora el combustible se destinará a la "protección de los servicios esenciales de la población y a las actividades económicas imprescindibles", en un nuevo plan de contingencia ampliamente criticado por la ciudadanía.

A pesar de las medidas restrictivas, las autoridades informaron entonces que se mantenía la programación de vuelos nacionales e internacionales.

Aunque hasta ahora no se han anunciado cancelaciones masivas, el hecho de que la restricción aparezca registrada en el sistema internacional de alertas aeronáuticas indica que no se trata de un problema aislado ni temporal, sino de un límite operativo formal que compromete la conectividad aérea de Cuba en pleno inicio de la temporada alta para el turismo.