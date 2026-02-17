Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Getting your Trinity Audio player ready...

La minera canadiense Sherritt International Corporation suspenderá las actividades mineras en su empresa conjunta en Moa, en el Oriente de Cuba, debido a la crisis de combustible que vive el país, agravada tras las recientes sanciones estadounidenses.



"La Corporación prevé suspender las operaciones mineras y poner la planta de procesamiento en espera durante la próxima semana, durante la cual se realizarán las actividades de mantenimiento planificadas", declaró la empresa en un comunicado.



La minera canadiense, que divide el 50% de ganancias con su socia cubana Compañía General de Níquel S.A., por la extracción de níquel y cobalto, ya sufría afectaciones graves. La semana pasada, la Sherritt reportó una pérdida neta de $15.8 millones en el cuarto trimestre y una pérdida de $65.7 millones para 2025.



Sherritt dijo en el comunicado que recibió una notificación de las autoridades cubanas informando que "las entregas de combustible previstas para la planta de Moa no se completarán", y que se desconoce "la fecha de reanudación de las entregas".

Hasta el momento, las operaciones en la otra empresa mixta de Sherritt en Cuba, Energas S.A., continúan sin ningún impacto, dijo la compañía. Energas es el mayor productor independiente de energía en Cuba, con una capacidad de generación eléctrica instalada de 506 MW, lo que representa aproximadamente el 10% de la capacidad de generación eléctrica nacional, según la descripción en el sitio en internet de la corporación canadiense.



La empresa también indicó que su refinería de níquel y cobalto en Alberta, Canadá, dispone de suficientes materias primas almacenadas para continuar operando a un ritmo normal hasta mediados de abril.

El 29 de enero pasado, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a los productos de los países que venden o suministran petróleo a Cuba. Trump dijo que la medida busca proteger la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos de las acciones y políticas perjudiciales del régimen cubano.

El régimen cubano ha anunciado medidas extremas en medio del colapso energético. La drástica caída del suministro de combustible ha comenzado también a paralizar sectores económicos claves como el turismo. Varias aerolíneas han cancelado sus rutas a La Habana y otras ciudades y países emitido alertas con recomendaciones de no viajar a la isla.