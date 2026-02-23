Embajada rusa desmiente envío de petróleo a Cuba: "¡No se dejen engañar!"

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Rusia en La Habana desmintió este domingo información compartida en redes sociales sobre el supuesto envío a Cuba por parte del Kremlin de un buque con más de 200 mil barriles de crudo, citando como fuente un presunto comunicado del ministerio de Exteriores ruso.



"La información que circula en las redes sociales sobre el presunto comunicado de la Cancillería rusa es falsa. @mae_rusia no ha publicado ningún comunicado de este tipo. Les recomendamos siempre utilizar fuentes oficiales. ¡No se dejen engañar!", dijo la sede diplomática rusa en un post en X.

El comunicado desmentido por la Embajada rusa aseguraba que "el buque mercante ruso Sea Horse", cargado de crudo, se dirigía "al puerto de La Habana, con llegada prevista para los primeros días de marzo".



Señalaba, además, que Rusia realizaba este envío "con estricto apego al derecho internacional, y en aguas internacionales", por lo que cualquier intento de inspección o interceptación del buque violaría la libertad de navegación.



Según el presunto comunicado de la cancillería del Kremlin, "el destructor de la

Armada rusa Mad 2034" acompañaba al Sea Horse como escolta durante toda la travesía, advirtiendo que "cualquier acción hostil por parte de la Armada de los

Estados Unidos contra el petrolero" sería respondida.

La semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin recibió en el Kremlin al canciller cubano Bruno Rodríguez, en un encuentro que reafirmó la alianza política de ambos gobiernos en medio de una de las peores crisis energéticas que ha vivido la isla de gobierno comunista.

De acuerdo con la información oficial publicada tras la reunión, Putin se limitó a expresar solidaridad, sin hacer promesas directas de ayuda para paliar la crisis: "Actualmente, estamos presenciando un período particular marcado por nuevas sanciones. Ustedes conocen nuestra postura al respecto: rechazamos rotundamente estas medidas. La posición de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores es clara, inequívoca y se ha expresado abiertamente", dijo el mandatario.



El enviado del régimen cubano se había reunido antes con su hómólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien lanzó una advertencia al gobierno estadounidense: "Junto con la mayoría de miembros de la comunidad mundial, exhortamos a EEUU a que actúe con sentido común, responsablemente, y se abstenga de los planes de imponer un bloqueo naval a Cuba", dijo.

La isla se acerca a un punto en que podría ver agotadas sus reservas de crudo muy pronto, han advertido expertos sobre la contingencia energética. El régimen ha tomado medidas extremas para intentar contener la crisis, como cortes del servicio eléctrico que sobrepasan las 20 horas en algunas localidades y la paralización de gran parte del transporte público, entre otras.