¿Un viaje de Putin a La Habana?

Getting your Trinity Audio player ready...

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió en Moscú al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y al viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, a quienes comunicó la idea de una posible visita a la isla en el futuro cercano.

El viaje del mandatario ruso pudiera ocurrir en el verano, según dejó ver Putin en su recibimiento a la delegación cubana.

"Por cierto, este año conmemoramos el centenario del natalicio de Fidel Castro, y lo haremos juntos", declaró Putin en referencia al aniversario 100 del natalicio del dictador Fidel Castro, el próximo 13 de agosto.

Desde diciembre de 2023, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel espera la visita Putin a la isla. El viaje oficial del mandatario ruso burlaría la orden de arresto emitida en marzo de 2023 por la Corte Penal Internacional, que lo consideró responsable de crímenes de guerra, cometidos desde que lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania.

Bruno Rodríguez "enviado especial del Presidente"

La visita del canciller cubano a Moscú ocurre mientras la Administración Trump reitera que existen conversaciones con representantes del régimen cubano y en medio de una apremiante crisis energética en la isla, donde las reservas de combustible están a punto de extinguirse por la presión de los Estados Unidos.

Una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump del 29 de enero de 2026, establece un mecanismo para imponer aranceles a bienes importados de países que vendan o provean petróleo a Cuba, directa o indirectamente, a menos que Cuba o los países afectados den pasos significativos para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de EEUU.

En la visita a Moscú, el máximo representante de la diplomacia cubana se reunió también con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov; y con Valentina Matviyenko, presidenta del Senado ruso.

Putin lo recibió como "enviado especial del Presidente".

"Transmítale mis mejores deseos al Presidente de Cuba y al General de Ejército Castro", dijo el mandatario.

"Actualmente, estamos presenciando un período particular marcado por nuevas sanciones. Ustedes conocen nuestra postura al respecto: rechazamos rotundamente estas medidas. La posición de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores es clara, inequívoca y se ha expresado abiertamente", declaró Putin.

Por su parte el cubano, afirmó que las relaciones entre ambos países "se han probado especialmente en momentos difíciles".

"Quisiera expresar mi profunda gratitud por la solidaridad de Rusia, firmemente demostrada por ustedes, el Gobierno ruso y el Ministro de Asuntos Exteriores, ante el endurecimiento del bloqueo a Cuba y el reciente asedio energético, que ha causado sufrimiento a nuestro pueblo y ha creado condiciones extremadamente difíciles para nuestra economía", comentó el cubano.

Quiénes estaban

Junto a Putin, en la mesa de negociaciones, se sentaron el canciller Lavrov y el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko, quien desde el 2023 vela de cerca por los intereses rusos en Cuba, país que ha visitado en varias ocasiones.

Otra figura clave en la reunión fue Igor Sechin, al frente de la petrolera estaral rusa ROSNEFT desde el 2012, y considerado el zar de la energía de ese país.

Por la parte cubana, estuvieron el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga (izq.) y Enrique Orta González, embajador de Cuba en Rusia.

Pérez-Oliva Fraga es parte del Clan Castro que ha gobernado la isla desde 1959. El sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro ha tenido un rol importante en el conglomerado militar GAESA, donde controló la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, y fue luego ministro de Comercio Exterior, hasta ocupar la vicepresidencia del Consejo de Ministros.

Rusia confía en que no habrá traición en Cuba

El embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha dicho que Cuba no enfrentará una “traición interna” como la que, según Moscú, ocurrió recientemente en Venezuela, donde altos funcionarios habrían facilitado la caída del dictador Nicolás Maduro.

En declaraciones a la televisión estatal rusa, Nebenzia subrayó que mientras en Caracas “sin duda tuvo lugar una traición”, con segmentos del aparato de poder que actuaron en contra de la dirigencia, “en Cuba eso no funcionará” pues no existe un liderazgo dispuesto a colaborar con EEUU.

El diplomático advirtió a Washington de que no debe esperar que se repita en La Habana un escenario similar al venezolano, argumentando que cualquier intento de reproducir estrategias de cambio de régimen “no sería un paseo fácil” en la Isla.